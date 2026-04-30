Με βαθιά συγκίνηση μίλησε ο Νίκος Ζωιδάκης για τον Βασίλη Καρρά.

Συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», παραχώρησε ο Νίκος Ζωιδάκης, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον φίλο και κουμπάρο του, Βασίλη Καρρά.

Ο σπουδαίος ερμηνευτής, έφυγε από τη ζωή το Δεκέμβριο του 2023, αφήνοντας πίσω του ένα ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική λαϊκή μουσική σκηνή.

Σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 30 Απριλίου, ο λυράρης, απεικονίζεται ιδιαίτερα συγκινημένος να μιλάει για τον σπουδαίο ερμηνευτή, με τον οποίο όπως τόνισε είχε συνεργαστεί στο παρελθόν σε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε έξι μήνες μετά από τον θάνατο του Βασίλη Καρρά.

Μιλώντας για εκείνον ανέφερε αρχικά: «Ο Βασίλης Καρράς είναι εδώ. Για εμένα και για τους ανθρώπους που είχαμε την τύχη και την ευτυχία να είμαστε φίλοι του και να είναι φίλος μας, είναι εδώ, δεν θα φύγει ποτέ».

Και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Είχα και τη χαρά να κυκλοφορήσει έξι μετά το φευγιό του ένα ντουέτο που κάναμε, που δεν πρόλαβε να το ακούσει ο ίδιος στο στούντιο τελειωμένο. Τη Βεντέτα».

Σε ό,τι αφορά το τραγούδι του Βασίλη Καρρά «Η δική μου πατρίδα», που κυκλοφόρησε το Μάρτιου του 2026 και είχε ηχογραφήσει πριν φύγει από τη ζωή, ο Νόκος Ζωιδάκης, τόνισε: «Εγώ το είχα ακούσει αυτό το τραγούδι. Είχα τη χαρά όταν το ηχογραφούσε και μου το έβαζε και το άκουγα».

Τέλος, αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να γίνει μία ταινία αφιερωμένη στον Νίκο Ξυλούρη: «Τώρα τα τελευταία χρόνια είναι της μόδας να κάνουν ταινίες τις βιογραφίες κάποιων ανθρώπων. Είναι πάρα πολύ καλό, για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλιότεροι. Είναι ο Αρχάγγελος της Κρήτης, όπως τον έχουμε ονομάσει στην Κρήτη. Είχα την τύχη πιτσιρικάκι να τον δω λίγο πριν το τέλος».

{https://exchange.glomex.com/video/v-di6cpoy3nhzl?integrationId=40599y14juihe6ly}