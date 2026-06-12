Σε δύο χειρουργεία υποβλήθηκε ο Χρήστος Δάντης ύστερα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο χέρι.

Ο Χρήστος Δάντης, μέσα από δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» μίλησε για την περιπέτεια που αντιμετώπισε ύστερα από τον τραυματισμό του στο χέρι.

Πιο συγκεκριμένα, τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, έγινε γνωστό ότι ο ερμηνευτής τραυματίστηκε και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση με αποτέλεσμα να απέχει για ένα χρονικό διάστημα από τις εμφανίσεις του.

Παρ’ όλα αυτά, λίγο καιρό αργότερα, προχώρησε και σε δεύτερη επέμβαση καθώς, όπως ανέφερε, το σώμα του απέρριψε το τιτάνιο που είχε τοποθετηθεί.

Στις δηλώσεις που προβλήθηκαν το πρωί της Παρασκευής 12 Ιουνίου, ο τραγουδιστής δήλωσε έτοιμος να επανέλθει στα πράγματα:

«Έκανα δύο χειρουργεία. Το δεύτερο έγινε εξαιτίας το ότι καμιά φορά δεν μπορεί το έξτρα μέλος, το τιτάνιο που μπαίνει στο σπάσιμο, μπορεί να το αποβάλλει ο οργανισμός. Αυτό συνέβη στην περίπτωσή μου. Πέρασα μία ταλαιπωρία τεσσάρων μηνών. Δεν μπορώ να πω ότι ήμουν άπραγος γιατί έφταιξα ένα ολόκληρο άλμπουμ… Έσπασα το βραχιόνιο. Ο πόνος, δεν μπορώ να σας τον περιγράψω. Δεν το εύχομαι σε κανέναν. Είναι και σπάνιο σπάσιμο αυτό. Είμαι σε κατάσταση αποθεραπείας».

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Κατά τη διάρκεια των όσων ανέφερε κλίθηκε να απαντήσει αναφορικά με τα σχόλια που δέχτηκε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η σύντροφός του: «Απαντάει στα αρνητικά σχόλια και καλά κάνει. Έχουμε γίνει ένας πλανήτης που μισεί και υπάρχει και η κάλυψη των social media και καθόμαστε και σχολιάζουμε οτιδήποτε γιατί δεν πρόκειται να τιμωρηθούμε ποτέ. Είμαι μαζί του 100%».