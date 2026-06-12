Η αποκάλυψη του Χρήστου Χατζηπαναγιώτη για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα ότι θα την συνοδεύσει στην εκκλησία μαζί με τον μπαμπά της.

Μία βαθιά φιλία χρόνων και συνεργασιών ενώνει τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη με τη Βίκυ Σταυροπούλου και τη Δανάη Μπάρκα, η οποία αύριο, Σάββατο, παντρεύεται.

Οι δύο ηθοποιοί έχουν συνεργαστεί επανειλημμένως στο παρελθόν, έχουν δημιουργήσει μία ουσιαστική σχέση μεταξύ τους και ο ίδιος γνωρίζει από πολύ νεαρή ηλικία τη Δανάη Μπάρκα, επομένως δεν θα μπορούσε να λείπει από την ημέρα του γάμου της.

Σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου, ο ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και την Βίκυ Σταυροπούλου.

Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν είναι και ο επικείμενος γάμος της Δανής Μπάρκα, με τον ηθοποιό να αναφέρει ότι κυριαρχεί έντονα το συναίσθημα της συγκίνησης.

Όπως μάλιστα αποκάλυψε, θα βρεθεί στο πλευρό της νύφης, μαζί με τον πατέρα της για να τη συνοδεύσουν στην εκκλησία και τον γαμπρό, Φάνη Μπότση.

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Από την πλευρά του, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, μίλησε για τα συναισθήματά του, δηλώνοντας χαρούμενος με την ευτυχία της Δανάης Μπάρκα: «Το παιδί παντρεύεται. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος γιατί η Δανάη είναι πολύ χαρούμενη και πολύ ευτυχισμένη. Ζει έναν έρωτα… Από εκεί και πέρα ο γάμος, ήταν πάντα στο μυαλό μου ως κάτι δευτερεύον. Δεν μου έκανε εντύπωση η ανακοίνωση ότι θα παντρευτεί».

Και συνέχισε αναφερόμενος τόσο στην αυριανή ημέρα, όσο και στη συγκίνηση που έχει καταβάλει τη φίλη του, Βίκυ Σταυροπούλου: «Θα τη συνοδεύσω και εγώ και ο μπαμπάς της. Θα συγκινηθείς. Μετά από τόσα χρόνια ήρθε η στιγμή που βρήκε έναν άνθρωπο και αγαπάει. Αυτόματα περνάει από τη μνήμη σου όλη η ιστορία. Η Βίκυ είναι άλλη ιστορία… Θα κλαίει πολύ! Γενικά κλαίει καιρό τώρα. Ευτυχώς είναι οι φίλοι της κάτω…».

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Κλείνοντας τόνισε: «Λίγο πριν, όταν είχα μάθει τη σχέση και να τη βλέπω, να τους συναναστρέφομαι είχα καταλάβει ότι υπήρχε κάτι πολύ ισχυρό μεταξύ τους… Δεν μου έκανε εντύπωση ο γάμος… Το ψιλοπερίμενα», κατέληξε ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης.