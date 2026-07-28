Ο Νίκος Παππάς, που ετοιμάζει τις πρώτες του εξορμήσεις στην περιφέρεια και πιο συγκεκριμένα στην Πελοπόννησο και ο Γιάννης Μπουλέκος στη Θεσσαλία, είναι εκείνοι που σε αυτή την πρώτη φάση θα επωμιστούν την ευθύνη της ανασυγκρότησης.

Στο δύσκολο έργο της ανασυγκρότησης του κομματικού μηχανισμού, έτσι ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι έτοιμο να δώσει τη μάχη των επόμενων εκλογών με αξιοπρέπεια, έχουν ρήξη το βάρος στην Κουμουνδούρου. Ωστόσο, το έργο τους κάθε άλλο παρά εύκολο είναι, καθώς η κατάσταση που επικρατεί στις Νομαρχιακές και τοπικές οργανώσεις βρίσκονται σε καθεστώς πλήρους διάλυσης.

Ανασυγκρότηση μετά κόπων και βασάνων

Στην Κουμουνδούρου, όσοι παρέμειναν και όσοι ανέλαβαν τις τύχες του κόμματος στην παρούσα συγκυρία, γνώριζαν ότι η κατάσταση είναι οριακή. Το «άδειο κουφάρι» για το οποίο μιλούσαν αρκετά στελέχη που αποχώρησαν πρόσφατα, εννοώντας ότι η βάση του κόμματος βρίσκεται ήδη αλλού -και για την ακρίβεια στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα - μάλλον είχαν δίκιο.

Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν λαμβάνει θετικά μηνύματα από τους ανθρώπους που έχουν παραμείνει στα συντονιστικά των τοπικών οργανώσεων. Για την ακρίβεια, στην Κουμουνδούρου μεταφέρεται το μήνυμα ότι η προσπάθεια θα πρέπει να ξεκινήσει, σχεδόν, από την αρχή προκειμένου το κόμμα να αποκτήσει παρέμβαση σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών.

Και εκεί σκοπεύει να εστιάσει και η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Στην πλήρη ανασυγκρότηση του κόμματος. Για τον λόγο αυτό, εν μέσω θέρους, τα κορυφαία στελέχη ετοιμάζονται να ξεκινήσουν σειρά περιοδειών ανά τη χώρα, έτσι ώστε να καταφέρουν να έρθουν σε επαφή με τους ανθρώπους που έχουν παραμείνει στις οργανώσεις, αλλά και με εκείνους που έχουν απογοητευτεί, έχουν αποτραβηχτεί, αλλά ακόμα δεν έχουν προσχωρήσει σε άλλο κόμμα.

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Και αυτό είναι το θετικό σκέλος της δύσκολης εξίσωσης. Ο Νίκος Παππάς, που ετοιμάζει τις πρώτες του εξορμήσεις στην περιφέρεια και πιο συγκεκριμένα στην Πελοπόννησο και ο Γιάννης Μπουλέκος στη Θεσσαλία, είναι εκείνοι που σε αυτή την πρώτη φάση θα επωμιστούν την ευθύνη της ανασυγκρότησης.

Ετοιμάζουν ψηφοδέλτια - Σε δεύτερο πλάνο οι συνεργασίες

Από εκεί και πέρα, ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής. Να κατέβει στις εκλογές και να διεκδικήσει να είσοδο του στη Βουλή. Όπως αναφέρουν κορυφαίοι κομματικοί παράγοντες, τα ψηφοδέλτια θα είναι πλήρη σε ολόκληρη την Ελλάδα, καθώς υπάρχει ενδιαφέρον από αρκετό κόσμο.

Αν όλα κυλήσουν βάσει του σχεδιασμού, μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να ανακοινωθούν τα πρώτα ονόματα των υποψήφιων βουλευτών, ενώ το μεγαλύτερο τμήμα των ψηφοδελτίων θέλουν να είναι έτοιμο μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, δεν σταματούν οι συζητήσεις με προσωπικότητες, κινήσεις και κόμματα της ευρύτερης Αριστεράς. Ωστόσο, ακόμα δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό. Επαφές υπάρχουν, αλλά ως τώρα δεν υπάρχει κάποια συμφωνία. Δεν φαίνεται, όμως, τώρα οι συνεργασίες να αποτελούν τη βασική προτεραιότητα της Κουμουνδούρου – με εξαίρεση προσωπικότητες κύρους, όπως είναι για παράδειγμα ο Νίκος Κοτζιάς.

«Πατάς πρώτα γερά στα πόδια σου και μετά αναζητάς τα περισσότερα», ήταν το σχόλιο του ίδιου κορυφαίου στελέχους του κόμματος, αναφερόμενος στο ζήτημα των συνεργασιών.