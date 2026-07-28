Ενθαρρυντικά τα πρώτα ευρήματα για τη συγκεκριμένη μέθοδο διατροφής.

Ο περιορισμός της κατανάλωσης γευμάτων και σνακ μέσα σε ένα περιθώριο εννέα ωρών, σε συνδυασμό με την αποφυγή φαγητού τέσσερις ώρες πριν από τον ύπνο, ενδέχεται να συμβάλλει στην προστασία των γνωστικών λειτουργιών κατά τη γήρανση, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη.

Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι οι ηλικιωμένες γυναίκες που ακολούθησαν αυτό το διατροφικό πρότυπο παρουσίασαν καλύτερες επιδόσεις σε τεστ που αξιολογούν τη μνήμη, τον χωροταξικό σχεδιασμό και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, σε σύγκριση με όσες κατανάλωναν τα γεύματά τους σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέσα στην ημέρα.

Η μελέτη

Η πιλοτική κλινική δοκιμή πραγματοποιήθηκε από την καθηγήτρια Διατροφής του Πανεπιστημίου Rutgers στις ΗΠΑ, Sue Shapses, με τη συμμετοχή 47 γυναικών ηλικίας 50 έως 79 ετών, οι οποίες ήταν υπέρβαρες ή ζούσαν με παχυσαρκία.

Όλες οι συμμετέχουσες κλήθηκαν να μειώσουν κατά 500 θερμίδες την ημερήσια ενεργειακή τους πρόσληψη για διάστημα έξι μηνών. Από αυτές, οι 26 ακολούθησαν χρονικά περιορισμένη διατροφή, καταναλώνοντας όλα τα γεύματά τους μέσα σε 9 ώρες – συνήθως από τις 10:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα. Οι υπόλοιπες μοίραζαν τα γεύματά τους σε διάστημα περίπου 12 ωρών.

Ίδια απώλεια βάρους, διαφορετικές επιδόσεις στον εγκέφαλο

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Στο τέλος της μελέτης, και οι δύο ομάδες είχαν χάσει σχεδόν το ίδιο βάρος, περίπου επτά κιλά κατά μέσο όρο. Ωστόσο, οι διαφορές καταγράφηκαν στις γνωστικές δοκιμασίες.

Οι γυναίκες που περιόρισαν το φαγητό τους στο εννιάωρο παρουσίασαν καλύτερες επιδόσεις σε τεστ χωροταξικού σχεδιασμού και επίλυσης προβλημάτων. Παράλληλα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι έκαναν λιγότερα λάθη σε δοκιμασίες μνήμης και μάθησης, ενώ σε τεστ χρόνου αντίδρασης και πολλαπλών εργασιών οι δύο ομάδες εμφάνισαν παρόμοια αποτελέσματα.

Η καθηγήτρια Shapses χαρακτήρισε τα αποτελέσματα «μέτρια», σημειώνοντας ωστόσο ότι υποδηλώνουν πως η χρονικά περιορισμένη διατροφή μπορεί να ενισχύει την ικανότητα ανάκλησης πληροφοριών και να μειώνει τα λάθη που σχετίζονται με τη μνήμη, την προσοχή και την επίλυση προβλημάτων.

Γιατί έχει σημασία η ώρα που τρώμε

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα πιθανά οφέλη δεν σχετίζονται μόνο με την απώλεια βάρους, αλλά και με τον συγχρονισμό των γευμάτων με το βιολογικό ρολόι του οργανισμού.

Όπως επισημαίνουν, η αλληλεπίδραση των κιρκαδικών ρυθμών, του μεταβολισμού και της φλεγμονής ενδέχεται να παίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της γνωστικής λειτουργίας. Για τον λόγο αυτό σχεδιάζουν ήδη μεγαλύτερες μελέτες, ώστε να διερευνήσουν περαιτέρω τους μηχανισμούς που συνδέουν το πότε τρώμε με την υγεία του εγκεφάλου.

Η άνοια και ο ρόλος του τρόπου ζωής

Η άνοια αποτελεί σήμερα την κύρια αιτία θανάτου στο Ηνωμένο Βασίλειο και την έβδομη παγκοσμίως, προκαλώντας σχεδόν δύο εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο.

Αν και παράγοντες όπως η ηλικία και η κληρονομικότητα δεν μπορούν να τροποποιηθούν, οι ειδικοί εκτιμούν ότι σχεδόν οι μισές περιπτώσεις θα μπορούσαν να προληφθούν ή να καθυστερήσουν μέσω αλλαγών στον τρόπο ζωής. Η παχυσαρκία στη μέση ηλικία, για παράδειγμα, έχει συνδεθεί με αύξηση του κινδύνου εμφάνισης άνοιας κατά περίπου 30%.

Προσοχή στην ερμηνεία των ευρημάτων

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο συνέδριο Nutrition 2026 της Αμερικανικής Εταιρείας Διατροφής και δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί σε επιστημονικό περιοδικό με αξιολόγηση από ομότιμους.

Η καθηγήτρια Wendy Hall, επικεφαλής των Διατροφικών Επιστημών στο King's College London, η οποία δεν συμμετείχε στην έρευνα, χαρακτήρισε τη χρονικά περιορισμένη διατροφή, μια πολλά υποσχόμενη στρατηγική για τη διατήρηση της γνωστικής υγείας σε άτομα μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας με υπερβολικό βάρος.

Όπως ανέφερε, η αποφυγή μεγάλων γευμάτων αργά το βράδυ μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση του ελέγχου του σακχάρου, της αγγειακής λειτουργίας και της φλεγμονής, παράγοντες που επηρεάζουν και την υγεία του εγκεφάλου. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι απαιτούνται μεγαλύτερες και αυστηρότερες μελέτες, ώστε να επιβεβαιωθεί εάν τα οφέλη που καταγράφηκαν είναι κλινικά σημαντικά.