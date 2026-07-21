Η κατανάλωση δημοφιλών υποκατάστατων ζάχαρης ενδέχεται να συνδέεται με ταχύτερη επιδείνωση της μνήμης και των νοητικών δεξιοτήτων.

Μελέτη που δημοσιεύτηκε από την Αμερικανική Ακαδημία Νευρολογίας διαπιστώνει συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης γλυκαντικών και της γνωστικής έκπτωσης.

«Τα γλυκαντικά χαμηλών ή μηδενικών θερμίδων θεωρούνται συχνά ως μια υγιεινή εναλλακτική λύση αντί της ζάχαρης. Ωστόσο, τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι ορισμένα γλυκαντικά ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του εγκεφάλου με την πάροδο του χρόνου», δήλωσε η συγγραφέας της μελέτης Δρ. Claudia Kimie Suemoto από το Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από σχεδόν 13.000 ενήλικες και εξέτασαν επτά γλυκαντικά: ασπαρτάμη, σακχαρίνη, ακεσουλφάμη Κ, ερυθριτόλη, ξυλιτόλη, σορβιτόλη και ταγατόζη, τα οποία περιέχουν λίγες έως καθόλου θερμίδες.

Διαπίστωσαν ότι οι ενήλικες που κατανάλωναν μεγαλύτερες ποσότητες γλυκαντικών εμφάνισαν 62% ταχύτερο ρυθμό γνωστικής έκπτωσης. Η συσχέτιση με την επιταχυνόμενη γήρανση του εγκεφάλου ήταν ιδιαίτερα εμφανής μεταξύ των συμμετεχόντων με διαβήτη.

Τα άτομα στην ομάδα μεσαίας κατανάλωσης εμφάνισαν γνωστική έκπτωση που ήταν 35% ταχύτερη σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες στην ομάδα χαμηλότερης κατανάλωσης. Για τη μέτρηση των αλλαγών με την πάροδο του χρόνου, οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν γνωστικές αξιολογήσεις στην αρχή, στο μέσο και στο τέλος της μελέτης.

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«Αν και βρήκαμε συνδέσεις με τη γνωστική έκπτωση για άτομα μέσης ηλικίας τόσο με όσο και χωρίς διαβήτη, τα άτομα με διαβήτη είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιούν τεχνητά γλυκαντικά ως υποκατάστατα ζάχαρης», δήλωσε η Suemoto.

Τα γλυκαντικά προστίθενται συνήθως σε υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα και ροφήματα, ενώ πολλά πωλούνται και ξεχωριστά για χρήση στον καφέ, το τσάι, τη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική.