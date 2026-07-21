Από αέρος συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Φωτιά μαίνεται σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αδάμι Αργολίδας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν συνολικά 60 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή τριών ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 9ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), καθώς και 16 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος συνδράμουν το έργο της κατάσβεσης δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού στις εστίες της πυρκαγιάς. Στην επιχείρηση αντιμετώπισης της φωτιάς παρέχεται επίσης υποστήριξη από υδροφόρες του Δήμου Επιδαύρου, οι οποίες συνδράμουν στην ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

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Μαίνεται η φωτιά στο Αδάμι Επιδαύρου - Μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και καίει αγροτοδασική έκταση με ελαιώνες και ξερά χόρτα σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής από το Ναύπλιο και το Άργος. Λόγω του ανάγλυφου της περιοχής και της ταχύτητας εξάπλωσης των μετώπων, έχει ήδη ζητηθεί η συνδρομή εναέριων μέσων (αεροσκαφών) για την πραγματοποίηση ρίψεων νερού από αέρος. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν ενεργά και υδροφόρες του Δήμου Επιδαύρου, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά παρουσιάζει ανοδική πορεία και κατευθύνεται προς το βουνό, κατακαίοντας πουρνάρια και χαμηλή θαμνώδη βλάστηση.