Το φωτογραφικό άλμπουμ που μοιράστηκε η Αθηνά Οικονομάκου από τις διακοπές της στην Ισπανία.

Το απόλυτο μεσογειακό καλοκαίρι ζει τις τελευταίες ημέρες η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία ταξίδεψε με τον σύζυγό της, Μπρούνο Τσερέλα, στην Ισπανία, δημιουργώντας νέες αναμνήσεις λίγες εβδομάδες μετά το γάμο τους.

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας, το απόγευμα της Δευτέρας 20 Ιουλίου, μοιράστηκε ορισμένα στιγμιότυπα από τις αποδράσεις της, δείχνοντας φανερά ενθουσιασμένη με τα τοπία και τις δραστηριότητες τους εκεί.

Στο νέο φωτογραφικό άλμπουμ που δημοσίευσε, απεικονίζεται μέσα σε εντυπωσιακά μπικίνι, να ποζάρει με φόντο τη θάλασσα, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα βρίσκεται στην αγκαλιά του Μπρούνο Τσερέλα απαθανατίζοντας τη στιγμή.

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Το ζευγάρι, κατά την παραμονή του στην Ισπανία, πέρασε ποιοτικό χρόνο με την αδερφή του μπασκετμπολίστα, Βικτόρια Τσερέλα, ενώ δεν δίστασαν να δοκιμάσουν νέα θαλάσσια σπορ.

Μάλιστα, μπήκαν σε φουσκωτό σκάφος και «όργωσαν» τη θάλασσα, ενώ είχαν την τύχη να πορευτούν δίπλα σε δελφίνια που συνόδευσαν τη βόλτα τους.

{https://www.instagram.com/p/DbBJRbIDQEp/?hl=el&img_index=4}

Το ζευγάρι, πριν από μερικούς μήνες γύρισε σελίδα στην κοινή του ζωή. Συγκεκριμένα, στις 16 Μαΐου, παντρεύτηκαν στην Πλάκα, στο κέντρο της Αθήνας, διατηρώντας το μυστήριο έξω από τα φώτα της δημοσιότητας. Σχεδόν έναν μήνα μετά, οργάνωσαν ένα εντυπωσιακό τριήμερο πάρτι στο νησί της Πάρου, όπου αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης με φόντο το Αιγαίο.

Όπως όλα δείχνουν, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα, δεν σταματούν να απολαμβάνουν τις κοινές τους στιγμές, δημιουργώντας νέες αναμνήσεις τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.