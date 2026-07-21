Ιδιαίτερη πίεση καταγράφεται στα διαμερίσματα 30-45 τ.μ., τα οποία αποτελούν βασική επιλογή για τη φοιτητική στέγαση.

Σε λύση ανάγκης εξελίσσεται η συγκατοίκηση για ολοένα και περισσότερους φοιτητές, καθώς η περιορισμένη προσφορά μικρών κατοικιών και η άνοδος των ενοικίων δυσκολεύουν την αναζήτηση προσιτής στέγης στις μεγάλες φοιτητικές πόλεις της χώρας.

Με το σύνολο των ενεργών φοιτητών στην Ελλάδα να ξεπερνά τις 450.000 και σημαντικό μέρος τους να σπουδάζει μακριά από τον τόπο κατοικίας της οικογένειας, η αυξημένη ζήτηση συναντά ένα περιορισμένο απόθεμα διαθέσιμων ακινήτων. Η κατάσταση προκαλεί προβληματισμό στα νοικοκυριά που έχουν ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση κατοικίας για τους πρωτοετείς του 2026.

Ιδιαίτερη πίεση καταγράφεται στα διαμερίσματα 30-45 τ.μ., τα οποία αποτελούν βασική επιλογή για τη φοιτητική στέγαση. Η μετατροπή σημαντικού αριθμού κατοικιών σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, σε συνδυασμό με την περιορισμένη προσθήκη νέων μικρών και οικονομικά προσιτών κατοικιών, έχει περιορίσει περαιτέρω τις διαθέσιμες επιλογές. Υπό αυτές τις συνθήκες, αρκετοί φοιτητές στρέφονται στη συγκατοίκηση, προκειμένου να μοιραστούν τόσο το ενοίκιο όσο και τα πάγια έξοδα του νοικοκυριού.

Στην Αθήνα, τα ζητούμενα μισθώματα για φοιτητικές κατοικίες στο κέντρο εμφανίζουν μέση ετήσια αύξηση περίπου 6,9% σε σχέση με το 2025, ενώ, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, μεγάλο μέρος των διαθέσιμων ακινήτων έως 50 τ.μ. προσφέρεται σε τιμές άνω των 550 ευρώ τον μήνα. Ανάλογες πιέσεις καταγράφονται στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα, όπου μια μέση φοιτητική κατοικία σε κεντρικές περιοχές μπορεί να ξεπεράσει τα 450 ευρώ.

Στο κόστος του ενοικίου προστίθενται κοινόχρηστα, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, θέρμανση και Internet, αυξάνοντας σημαντικά τη συνολική μηνιαία επιβάρυνση. Η συγκατοίκηση επιτρέπει τον επιμερισμό αυτών των δαπανών και αποτελεί πλέον επιλογή ακόμη και για νέους που υπό διαφορετικές οικονομικές συνθήκες θα προτιμούσαν να κατοικούν μόνοι.