Τα ακίνητα μικρού εμβαδού έχουν εξελιχθεί σε δυσεύρετο αγαθό, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Πονοκέφαλο για χιλιάδες φοιτητές και τις οικογένειές τους εξακολουθεί να αποτελεί η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας, καθώς οι τιμές των ενοικίων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και η διαθεσιμότητα μικρών διαμερισμάτων μειώνεται διαρκώς.

Η περίοδος ανακοίνωσης των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια αναμένεται να εντείνει ακόμη περισσότερο την πίεση στην αγορά, με τη ζήτηση για γκαρσονιέρες και studios να καταγράφει νέα άνοδο.

Δυσεύρετα τα μικρά ακίνητα - Περιορισμένη η προσφορά απέναντι στη ζήτηση

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας Χρυσή Ευκαιρία, τα ακίνητα μικρού εμβαδού έχουν εξελιχθεί σε δυσεύρετο αγαθό, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, η ανάγκη περιορισμού του ενεργειακού κόστους, η καθυστερημένη δημιουργία οικογένειας και η αύξηση των διαζυγίων έχουν ενισχύσει σημαντικά τη ζήτηση για μικρότερες κατοικίες, την ώρα που η προσφορά παραμένει περιορισμένη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Αττική μόλις ένα στα πέντε διαθέσιμα ακίνητα προς ενοικίαση έχει επιφάνεια έως 55 τετραγωνικά μέτρα.

Οι τιμές της φοιτητικής στέγης σε γειτονιές της Αθήνας

Στο κέντρο της Αθήνας, η μέση τιμή ενοικίασης διαμορφώνεται στα 12,58 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 7,3%, τη μεγαλύτερη μεταξύ των περιοχών που εξετάστηκαν. Ένα studio 35 τ.μ. κοστίζει κατά μέσο όρο 440 ευρώ τον μήνα, ενώ το ενοίκιο για ένα διαμέρισμα 50 τ.μ. ανέρχεται περίπου στα 630 ευρώ.

Στην περιοχή του Ζωγράφου, η μέση τιμή φτάνει τα 11,83 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, αυξημένη κατά 6,3% σε σχέση με πέρυσι. Το μηνιαίο κόστος για ένα studio 35 τ.μ. διαμορφώνεται στα 420 ευρώ, ενώ για ένα δυάρι 50 τ.μ. στα 590 ευρώ.

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Στην Καλλιθέα, οι τιμές κινούνται στα 11,53 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 5,7%. Το μέσο ενοίκιο για ένα studio ανέρχεται στα 400 ευρώ και για ένα διαμέρισμα 50 τ.μ. στα 570 ευρώ. Αντίστοιχα, στο Αιγάλεω η μέση τιμή φτάνει τα 10,90 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ετήσια αύξηση 6,9%, ενώ το κόστος ενοικίασης διαμορφώνεται στα 380 ευρώ για studio και στα 540 ευρώ για δυάρι.

Στον Πειραιά καταγράφεται η μικρότερη ετήσια αύξηση, της τάξης του 2,4%, με τη μέση τιμή ενοικίασης να ανέρχεται στα 11,40 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ένα studio 35 τ.μ. κοστίζει περίπου 400 ευρώ τον μήνα, ενώ το ενοίκιο για διαμέρισμα 50 τ.μ. αγγίζει τα 570 ευρώ.

Δωρεάν στέγαση για έναν φοιτητή μέσω νέας πρωτοβουλίας

Παράλληλα, με αφορμή την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα τέλη Ιουλίου, η Χρυσή Ευκαιρία σε συνεργασία με την εταιρεία Units ανακοίνωσε πρωτοβουλία στήριξης των φοιτητών, προσφέροντας σε έναν δικαιούχο δωρεάν στέγαση για έναν χρόνο. Η παροχή περιλαμβάνει πλήρως επιπλωμένο και εξοπλισμένο διαμέρισμα, κάλυψη ενοικίου, λογαριασμών και κοινοχρήστων, πρόσβαση σε κοινόχρηστους χώρους και γυμναστήριο, καθώς και υπηρεσίες ασφάλειας και υποστήριξης.

Η δράση απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές ηλικίας 17 έως 26 ετών που θα φοιτήσουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της Αττικής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Ο διαγωνισμός θα παραμείνει ανοιχτός έως τις 30 Ιουλίου 2026, ενώ η ανάδειξη του νικητή θα πραγματοποιηθεί μέσω πιστοποιημένης ψηφιακής εφαρμογής τυχαίας επιλογής, με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας της διαδικασίας.