Η βεβαίωση των τροχονομικών παραβάσεων περνά στην ψηφιακή εποχή, καθώς η Ελληνική Αστυνομία καταργεί σταδιακά το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι και το αντικαθιστά με tablets και smartphones. Με το νέο σύστημα, οι κλήσεις θα εκδίδονται ηλεκτρονικά, θα αποστέλλονται απευθείας στους παραβάτες μέσω SMS ή e-mail και θα δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής ή υποβολής ένστασης.

Σε νέα εποχή περνά η βεβαίωση των τροχονομικών παραβάσεων, καθώς το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι των κλήσεων καταργείται σταδιακά και αντικαθίσταται από ειδικές έξυπνες συσκευές, όπως tablets και smartphones.

Η νέα διαδικασία παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη ΓΑΔΑ, όπου η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής παρουσίασε το νέο μοντέλο ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων.

Όπως επισημάνθηκε κατά την παρουσίαση, το νέο σύστημα αλλάζει ριζικά τον τρόπο διαχείρισης των παραβάσεων. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι «η μετάβαση από το χαρτί στην οθόνη αποτελεί τομή για την επιχειρησιακή ικανότητα της Τροχαίας. Η καταχώρηση πλέον γίνεται άμεσα και σε πραγματικό χρόνο. Με μία αναζήτηση ελέγχονται άμεσα: Ασφάλιση, ΚΤΕΟ, Ισχύς άδειας οδήγησης».

Ο διοικητής της Τροχαίας Αττικής, Σωτήρης Καλταμπάνης, εξήγησε ότι συνολικά 400 κινητές συσκευές θα διατεθούν σταδιακά στους αστυνομικούς της Τροχαίας και της Άμεσης Δράσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αντικαθιστώντας ουσιαστικά το κλασικό μπλοκάκι βεβαίωσης παραβάσεων.

Πώς θα πληρώνονται

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Στην πράξη, οι αστυνομικοί θα καταχωρούν αρχικά την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος, στη συνέχεια τις συντεταγμένες του σημείου και την παράβαση που έχει διαπράξει ο οδηγός. Η κλήση θα εκδίδεται ψηφιακά και θα αποστέλλεται στον παραβάτη μέσω SMS ή e-mail. Παράλληλα, θα περιλαμβάνει QR Code, το οποίο ο οδηγός θα μπορεί να σκανάρει είτε για να εξοφλήσει την κλήση είτε για να υποβάλει ένσταση ηλεκτρονικά.

Βασικός στόχος της Ελληνικής Αστυνομίας είναι η μείωση της γραφειοκρατίας και η αποσυμφόρηση των υπηρεσιών από τις ουρές πολιτών που προσέρχονται για την πληρωμή ή τη διαχείριση των κλήσεων. Το νέο σύστημα θα αφορά αποκλειστικά τις παραβάσεις που βεβαιώνονται από αστυνομικούς της Τροχαίας και όχι εκείνες που προκύπτουν από κάμερες.

Παράλληλα, η νέα ψηφιακή υποδομή προβλέπει και την ηλεκτρονική αφαίρεση της άδειας οδήγησης, καθώς το δίπλωμα θα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα.

«Σπουδαία πρωτοβουλία»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, χαρακτήρισε τη νέα εφαρμογή «σπουδαία πρωτοβουλία που συμβάλλει και δημιουργεί ακόμα ένα βήμα, μια πρόοδο στον σκοπό που έχουμε αναλάβει και υπηρετούμε ως Ελληνική Αστυνομία και είναι η ασφάλεια. Πιστεύω ότι στο τέλος του χρόνου η Ελλάδα θα είναι πολύ ψηλά στο ranking του δείκτη Law and Order. Γιατί θα έχουμε καταφέρει ολοένα και περισσότεροι πολίτες, ολοένα και περισσότεροι κάτοικοι των πόλεων, των γειτονιών, των συνοικιών να μπορούν άφοβα να κυκλοφορούν στη γειτονιά τους οποιαδήποτε ώρα της μέρας και της νύχτας».

Αναφερόμενος στον νέο εξοπλισμό, ο υπουργός υπογράμμισε ότι τα tablets αλλάζουν ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο βεβαιώνονται οι παραβάσεις και λειτουργεί η Τροχαία.

«Προσθέτουμε άλλα 400 περίπου τάμπλετ, 250 στην Τροχαία της Αττικής, 60 στην Τροχαία της Θεσσαλονίκης και τα υπόλοιπα εδώ στην Άμεση Δράση, η οποία είναι καθημερινά στους δρόμους και βεβαιώνει επίσης παραβάσεις. Όλα αυτά λοιπόν μαζί με αυτά που έχουμε, θα αποτελέσουν τα όπλα μας για να γίνουμε ακόμα πιο αποτελεσματικοί, ακόμα πιο χρήσιμοι στην κοινωνία, ακόμα πιο ασφαλείς πόλεις στους δρόμους, στις συνοικίες, στις γειτονιές, ακόμα πιο ασφαλείς στην οδική ασφάλεια η Ελλάδα», υπογράμμισε.