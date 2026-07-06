Για ένα ζευγάρι, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 35.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ η επιδότηση κυμαίνεται από 70% έως 95%.

Στο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» αναφέρθηκε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, στο πλαίσιο της παρουσίασης των στεγαστικών παρεμβάσεων της κυβέρνησης μιλώντας στο OPEN.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στη συνολική στεγαστική στρατηγική που υλοποιεί το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με στόχο την αύξηση της προσφοράς κατοικιών και την αξιοποίηση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος.

Όπως ανέφερε η Υπουργός έχουν εκδοθεί πάνω από 50.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, το μεγαλύτερο μέρος αφορά ανοιχτά ακίνητα ενώ περίπου 3.000 βεβαιώσεις αφορούν κλειστά ακίνητα. Για να διευρυνθεί η ένταξη περισσότερων ακινήτων, μειώνεται το απαιτούμενο ποσοστό συνιδιοκτησίας από 50% σε 20%, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν ακίνητα με πολυιδιοκτησιακό καθεστώς.

Όπως εξήγησε, για τον λόγο αυτό προωθήθηκε αλλαγή ώστε το απαιτούμενο ποσοστό συνιδιοκτησίας να μειωθεί από 50% σε 20%, προκειμένου να μπορούν να ενταχθούν περισσότερα ακίνητα με πολυδιάσπαση ιδιοκτησίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν βεβαίωση μέχρι το τέλος Αυγούστου, ενώ οι αιτήσεις θα ανοίξουν πρώτα για τα κλειστά και στη συνέχεια για τα ανοιχτά ακίνητα. Για ένα ζευγάρι, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 35.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ η επιδότηση κυμαίνεται από 70% έως 95%. Στόχος του προγράμματος είναι η ενεργοποίηση ανενεργών κατοικιών, η αύξηση της προσφοράς στην αγορά και η σταδιακή αποκλιμάκωση του στεγαστικού κόστους.

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