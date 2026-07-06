Γενέθλια για την Άννα Φόνσου.

Η Άννα Φόνσου ήταν και παραμένει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του ελληνικού κινηματογράφου, η οποία μέχρι και σήμερα παραμένει δραστήρια και τιμά το έργο των συναδέλφων και φίλων της με τους οποίους «έντυσαν» την γενιά του ασπρόμαυρου κινηματογράφου.

Σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου, η ηθοποιός γιορτάζει τα γενέθλιά της και η εταιρεία παραγωγής της Φίνος Φιλμ, της εύχεται δημόσια μέσα από μία ιδιαίτερη ανάρτηση.

Χρησιμοποιώντας μία φωτογραφία της, η Φίνος Φιλμ, αναφέρεται στο σπουδαίο έργο που συνεχίζει να παράγει μέσω του φιλανθρωπικού και πολιτιστικού ιδρύματος «Το Σπίτι του Ηθοποιού»:

«Τις πιο δροσερές μας ευχές στέλνουμε σήμερα στην Άννα Φόνσου, που παραμένει γερή και δραστήρια, με την πολύτιμη πρωτοβουλία και προσφορά της στο φιλανθρωπικό και πολιτιστικό ίδρυμα «Το Σπίτι του Ηθοποιού». Πολύχρονη κυρία Φόνσου!».

{https://www.instagram.com/p/DacThhqCd2r/?hl=el}

Η Άννα Φόνσου, γεννήθηκε στις 6 Ιουλίου του 1939 και η καριέρα της ξεπερνά τις έξι δεκαετίες. Σπούδασε υποκριτική, χορό και τραγούδι, και έγινε ευρέως γνωστή μέσα από την ταινία «Το Αγριοκόριτσο» τη δεκαετία του 1950.

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Η ηθοποιός έχει συνεργαστεί με σπουδαίους καλλιτέχνες τις γενιάς της, ενώ, ακόμη και σήμερα, αναφέρεται στην ισχυρή φιλία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Τέλος, οι σχετικές πληροφορίες αναφέρουν ότι το 1997 ίδρυσε το «Σπίτι του Ηθοποιού», μία πρωτοβουλία για την οποία τιμήθηκε με διάκριση το 2016, καθώς μέσω αυτού παρέχεται η απαραίτητη βοήθεια στους ηθοποιούς που αντιμετωπίζουν τυχόν οικονομικές δυσκολίες.