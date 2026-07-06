Η συγκινητική ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη για την αποφοίτηση της κόρης της. Η κοινή φωτογραφία με τα παιδιά της.

Μία από τις πιο συγκινητικές και ξεχωριστές στιγμές της οικογένειάς της μοιράστηκε το πρωί της Δευτέρας 6 Ιουλίου η Ελένη Μενεγάκη, καθώς η κόρη της, Βαλέρια, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις σπουδές της, ανοίγοντας τα φτερά της για την ακαδημαϊκή της πορεία.

Αν και επιλέγει να κρατάει έξω από τα φώτα της δημοσιότητας τις οικογενειακές και προσωπικές της στιγμές, αυτή τη φορά η γνωστή παρουσιάστρια, θέλησε να εκφράσει τη συγκίνησή της και την περηφάνια της αναρτώντας μία σειρά από φωτογραφίες μέσω τους προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram.

Η κόρη της, Βαλέρια, αποφοίτησε από το St. Catherine’s British School και αναμένεται να ταξιδέψει στο Λονδίνο για να ξεκινήσει την ακαδημαϊκή της πορεία στο London School of Economics and Political Science.

«Ονειρεύτηκες , προσπάθησες , πίστεψες … και τα κατάφερες ! Η καρδιά μου είναι γεμάτη! Είμαι απίστευτα περήφανη για εσένα Βαλέρια ! Ο ουρανός είναι γεμάτος αστέρια και εσύ είσαι ένα από αυτά», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ελένη Μενεγάκη.

{https://www.instagram.com/p/DacdaZ1jtRd/?hl=el&img_index=1}

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Μάλιστα, σε μία από τις φωτογραφίες που θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους, η παρουσιάστρια ποζάρει έχοντας στο πλευρό της και τις τρεις κόρες της.

Η ανάρτησή της, πολύ γρήγορα συγκέντρωσε χιλιάδες likes και σχόλια θαυμασμού. Ανάμεσα σε όσους σχολίασαν ήταν και η Ναταλία Γερμανού, η οποία έγραψε: «Τι υπέροχο πλάσμα, τυχαίο ;;; Όχι βέβαια! Να την καμαρώνετε Ελένη μου».