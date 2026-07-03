Η ανάρτηση του Γιώργου Καραμίχου μέσα από την κουζίνα του σπιτιού του.

Στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης φαίνεται πως απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες ο Γιώργος Καραμίχος, περνώντας πολύτιμο χρόνο με τους γονείς του στο σπίτι.

Ο ηθοποιός, το βράδυ της Πέμπτης, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media μία ιδιαίτερη ανάρτηση, μέσω της οποίας απεικονίζεται μέσα στην κουζίνα να ανοίγει φύλλο για πίτα με τον πατέρα του.

Στα στιγμιότυπα παρουσιάζει τη διαδικασία παρασκευής του παραδοσιακού εδέσματος, και σε άλλα απαθανατίζεται να ανοίγει το απαιτούμενο φύλλο με τον πλάστη για την χορτόπιτα.

Μάλιστα, τη λεζάντα του, ανέφερε ότι πρόκειται για μία συνεργασία πατέρα και γιου, που πραγματοποιείται υπό το «άγρυπνο» βλέμμα της μητέρας του:

«Παραδοσιακή βλάχικη χορτόπιτα. Μια συνεργασία πατέρα και γιου, πάντα υπό τις άγρυπνες οδηγίες της μητέρας, φυσικά. Καλή όρεξη».

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Ο ηθοποιός λίγες ημέρες μετά από την ολοκλήρωσε της σειράς «Άγιος Έρωτας», όπου συμμετείχε με το ρόλο του Ανδρέα Ιωάννου, φαίνεται να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του στιγμές, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στους γονείς του.