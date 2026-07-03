Η νέα ανάρτηση της Ελένης Φουρέιρα από την βραδιά των MAD VMA.

Δύο βραβεία απέσπασε η Ελένη Φουρέιρα από την βραδιά των MAD VMA και μέσω της σχετικής της ανάρτησης θέλησε να ευχαριστήσει το κοινό και τους θαυμαστές της για τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια.

Το βράδυ της Τετάρτης 17 Ιουνίου, η ερμηνεύτρια βρέθηκε στην σκηνή του Κλειστού Γηπέδου Tae Kwon Do και βραβεύτηκε για το καλύτερο βίντεο της χρονιάς για το τραγούδι «Alleluia». Επίσης, δέχτηκε βραβείο και για την καλύτερη εμφάνιση.

Η ίδια φάνηκε ιδιαίτερα συγκινημένη κατά τη διάρκεια της βραδιάς και την Παρασκευή 3 Ιουλίου προχώρησε σε μία ξεχωριστή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

«Performer of the year & Video of the year, σας αγαπώ πολύ και σας ευχαριστώ μέσα απ’ την καρδιά μου για όλα αυτά τα χρόνια που με στηρίζετε», έγραψε στη σχετική λεζάντα.

{https://www.instagram.com/p/DaVMMIwgPKY/?hl=el&img_index=4}

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Την ώρα που παραλάμβανε το βραβείο της, η Ελένη Φουρέιρα μοιράστηκε με το κοινό μερικές από τις σκέψεις της, αναφέροντας: «Δεν ήθελα να κλάψω αλλά με κάνατε. Σας ευχαριστώ που είστε δίπλα μου τόσα χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου που είναι πάντα εκεί, όσες πρόβες και να κάνω. Τη μανούλα μου που μου φέρνει φαγητό κάθε μέρα στο σπίτι γιατί δεν προλαβαίνω να μαγειρέψω. Να ευχαριστήσω τον άντρα μου που είναι στο σπίτι με το παιδί μου. Αλμπέρτο! Είναι πάντα εκεί για να μπορώ εγώ να κάνω δύο μέρες γυρίσματα… Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστήσω εσάς που δώσατε την ευκαιρία στην μικρή Ελένη που ήρθε από μία ξένη χώρα στην Ελλάδα, να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα».

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