Σε κλίμα συγκίνησης ολοκληρώθηκαν τα έντεκα χρόνια πορείας της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα». Η συγκίνηση της Ζήνας Κουτσελίνη και η τηλεφωνική επικοινωνία με την σύζυγο του Γιώργου Καραϊβάζ.

Η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» με κεντρική παρουσιάστρια τη Ζήνα Κουτσελίνη, ολοκληρώθηκε σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, ύστερα από έντεκα χρόνια συνεχούς παρουσίας στον αέρα.

Η παρουσιάστρια, με τη νέα τηλεοπτική σεζόν αναμένεται να βρεθεί στην πρωινή ζώνη του σταθμού αναλαμβάνοντας ένα νέο project και σήμερα, με ιδιαίτερη συγκίνηση ευχαρίστησε τους συνεργάτες της μπροστά και πίσω από τις κάμερες για τη συνεισφορά τους.

Λίγες ημέρες νωρίτερα η ομάδα της εκπομπής βρέθηκε σε ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι για τα έντεκα χρόνια της εκπομπής και ορισμένα στιγμιότυπα προβλήθηκαν σήμερα στον αέρα. Με αφορμή το σχετικό απόσπασμα, η Ζήνα Κουτσελίνη θέλησε να ευχαριστήσει τους συνεργάτες της:

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«Θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω αυτό το σταθμό. Έντεκα χρόνια μας κουβαλάει στις πλάτες του και μας έχει δώσει αγκαλιά και αγάπη, στα δύσκολα και στα εύκολα…», ανέφερε αρχικά και στη συνέχεια έσπευσε να ευχαριστήσει ξεχωριστά κάθε έναν από τους συνεργάτες της.

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Η συγκίνηση της Ζήνας Κουτσελίνη για το Γιώργο Καραϊβάζ

Η συγκίνηση της Ζήνας Κουτσελίνη κορυφώθηκε όταν δέχθηκε ένα ξαφνικό τηλεφώνημα στον αέρα, με την γυναικεία πλευρά που ακουγόταν στην άλλη πλευρά της γραμμής να ανήκει στην σύζυγο του Γιώργου Καραϊβάζ, Στάθα Καραϊβάζ.

Η παρουσιάστρια, μόλις κατάλαβε την φωνή της συνομιλήτριάς της, ξέσπασε σε κλάματα και δάκρυα συγκίνησης.

«Μη κλαις! Ο Γιώργος Ο Γιώργος είναι εδώ. Ο Γιώργος άφησε πίσω του το παιδί του. Άφησε πίσω ανθρώπους που τον αγαπάνε ακόμα μέχρι σήμερα. Έκανε ένα έργο μέσα από τη δική σας την εκπομπή. Με τη βοήθεια όλου του κόσμου δημιουργήθηκαν τα Πολυιατρεία, το Χαμόγελο. Δεν έφυγε άδικα. Άφησε ένα έργο πίσω του», είπε συγκινημένη η Στάθα Καραϊβάζ.

Η Ζήνα Κουτσελίνη, εμφανώς συγκινημένη, έσπευσε να απαντήσει: «Θέλω να σου πω μόνο ότι καθ' όλη τη διάρκεια, και είναι μάρτυρες όλοι εδώ, ήμασταν σίγουροι ότι σήμερα ήταν ο Γιώργος εδώ. Και θέλω να πω κάτι σε δημόσιο λόγο. Πέρασαν πολλοί άνθρωποι από αυτή την εκπομπή. Ο Γιώργος ήταν αδερφός… Ήταν ο άνθρωπος εκείνος που απλά τον κοιτούσες στα μάτια και ήξερες ότι είχε ανιδιοτέλεια. Ήθελε μόνο να είναι δίπλα σου για να βοηθήσει εσένα. Σπάνιο στις μέρες μας. Θέλω να σου πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλα…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djowlxv24xpt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Γιώργος Καραϊβάζ, ανήκε στο δυναμικό της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» από το 2017, μέχρι και την ημέρα της δολοφονίας του, το 2021.