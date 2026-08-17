Τι αποκαλύπτουν οι οικονομικές καταστάσεις.

Οικονομικά μεγέθη που προκαλούν εντύπωση σε σχέση με τη φήμη που συνοδεύει το όνομα Super Paradise στη Μύκονο εμφανίζουν για το 2025 οι δύο εταιρείες Super Paradise Beach Club και Super Paradise Mykonos.

Οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις αποτυπώνουν κερδοφόρα χρήση και βελτίωση βασικών δεικτών, ωστόσο τα έσοδα και τα κέρδη κινούνται σε επίπεδα που μοιάζουν περιορισμένα σε σύγκριση με τη διεθνή αναγνωρισιμότητα των δύο γνωστών επιχειρήσεων και την εικόνα υψηλής επισκεψιμότητας που συνδέεται με το Super Paradise.

Ενισχυμένη η εικόνα του ισολογισμού

Η Super Paradise Beach Club Μονοπρόσωπη Α.Ε. εμφάνισε το 2025 κύκλο εργασιών 190.980,45 ευρώ, έναντι 185.819,17 ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση περίπου 2,8%. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 38.273,59 ευρώ, από 36.399,69 ευρώ την προηγούμενη χρονιά, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 49.298,86 ευρώ.

Η εικόνα του ισολογισμού εμφανίζεται ενισχυμένη. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 148.361,14 ευρώ, έναντι 118.869,56 ευρώ το 2024, ενώ η καθαρή θέση αυξήθηκε στα 173.701,92 ευρώ από 135.428,33 ευρώ. Παράλληλα, οι συνολικές υποχρεώσεις περιορίστηκαν σημαντικά, στα 3.467,78 ευρώ από 11.602,86 ευρώ.

Ακόμη χαμηλότερα είναι τα μεγέθη της Super Paradise Mykonos Μονοπρόσωπη Α.Ε. Η εταιρεία εμφάνισε έσοδα 35.000,04 ευρώ το 2025, έναντι μηδενικού κύκλου εργασιών το 2024. Παράλληλα, πέρασε σε καθαρά κέρδη 15.572,32 ευρώ, από ζημιές 23.949,70 ευρώ, καταγράφοντας ουσιαστική ανατροπή της προηγούμενης εικόνας.

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Η καθαρή θέση της Super Paradise Mykonos αυξήθηκε στα 115.433,09 ευρώ από 99.860,77 ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις μειώθηκαν στα 318.355,09 ευρώ από 350.800 ευρώ. Οι εμπορικές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε 280.000 ευρώ, έναντι 350.000 ευρώ το 2024.

Αθροιστικά, οι δύο εταιρείες εμφάνισαν το 2025 κύκλο εργασιών περίπου 226.000 ευρώ και καθαρά κέρδη περίπου 53.800 ευρώ. Πρόκειται για ποσά που δημιουργούν εμφανή αντίθεση με την αναγνωρισιμότητα του Super Paradise ως ενός από τα γνωστότερα ονόματα της Μυκόνου.