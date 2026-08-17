Η Meta βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις σοβαρότερες δικαστικές μάχες στην ιστορία της, καθώς 30 πολιτείες των ΗΠΑ ζητούν τεράστιες αποζημιώσεις και σαρωτικές αλλαγές σε Instagram και Facebook για την προστασία των ανηλίκων.

Η Meta βρίσκεται αντιμέτωπη με διαδοχικές δικαστικές ήττες για τον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες της στοχεύουν και επηρεάζουν τους νεαρούς χρήστες, όμως η δίκη ενόρκων που ξεκινά την Τρίτη ενδέχεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη απειλή μέχρι σήμερα για τη λειτουργία της.

Η υπόθεση προέκυψε από αγωγή που κατέθεσαν το 2023 συνολικά 30 πολιτείες των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η Καλιφόρνια και η Νέα Υόρκη. Οι πολιτείες υποστηρίζουν ότι η Meta έχει παραβιάσει επανειλημμένα την ομοσπονδιακή και πολιτειακή νομοθεσία για την προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών.

Σύμφωνα με το BBC, οι πολιτείες δεν ζητούν μόνο αποζημιώσεις που θα μπορούσαν να ξεπεράσουν το 1 τρισ. δολάρια. Απαιτούν επίσης σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του Instagram και του Facebook, μεταξύ άλλων την κατάργηση των μετρητών «likes» και του ατελείωτου scrolling.

Εάν η Meta χάσει τελικά μια υπόθεση τέτοιας κλίμακας, θα μπορούσε να υποχρεωθεί να προχωρήσει σε θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι νέοι χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τι ζητούν οι 30 πολιτείες από τη Meta

Οι πολιτείες που έχουν προσφύγει κατά της Meta ζητούν ακόμη περισσότερες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του Instagram και του Facebook για τους ανήλικους χρήστες.

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Μεταξύ άλλων, ζητούν από τη Meta να:

εφαρμόσει διαδικασία επαλήθευσης γονέων για τους εφήβους χρήστες,

αλλάξει τους αλγόριθμους προτάσεων που, όπως υποστηρίζουν, «χειραγωγούν τη ντοπαμίνη»,

αφαιρέσει πολλά φίλτρα εικόνας που αλλάζουν την εμφάνιση των χρηστών στις φωτογραφίες,

καταργήσει την αυτόματη αναπαραγωγή βίντεο,

απαγορεύσει τη δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών,

καταργήσει τις αναρτήσεις που εξαφανίζονται, όπως τα Instagram Stories.

Πρόκειται για λειτουργίες που αποτελούν βασικά στοιχεία της σημερινής εμπειρίας των χρηστών στις πλατφόρμες της Meta.

«Σχεδιασμένα για να κρατούν τα παιδιά στην οθόνη»

Οι πολιτείες υποστηρίζουν ότι αυτές οι λειτουργίες έχουν σχεδιαστεί ώστε να κρατούν τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των εφήβων και των παιδιών, στις πλατφόρμες όσο πιο συχνά και για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο.

Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι η Meta κάνει σκόπιμα δύσκολη τη μείωση της χρήσης των εφαρμογών από τους νέους, μεταξύ άλλων μέσω συχνών ειδοποιήσεων που έχουν στόχο να τους επαναφέρουν στις πλατφόρμες.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των πολιτειών, η Meta «επέλεξε να εκμεταλλευτεί» τους νεαρούς χρήστες, προκειμένου να τους εθίσει στις πλατφόρμες της, να αυξήσει τη βάση χρηστών και να επεκτείνει την επιχειρηματική της δραστηριότητα.

Σήμερα, η χρηματιστηριακή αξία της Meta ανέρχεται περίπου στο 1,5 τρισ. δολάρια.

Η Meta έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες.

«Διαφωνούμε έντονα με αυτούς τους ισχυρισμούς και είμαστε βέβαιοι ότι τα στοιχεία θα αποδείξουν τη μακροχρόνια δέσμευσή μας στη στήριξη των νέων», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Στο επίκεντρο η δικαστής της Καλιφόρνιας

Οι πολιτείες παρουσιάζουν τα επιχειρήματά τους ενώπιον της δικαστή Yvonne Gonzalez Rogers, επικεφαλής ομοσπονδιακής δικαστή στην Καλιφόρνια.

Η ίδια ήταν η δικαστής στην πολυσυζητημένη δικαστική διαμάχη μεταξύ του Elon Musk και του Sam Altman και έχει αποκτήσει, κατά τη διάρκεια σχεδόν 20 ετών στο δικαστικό σώμα, τη φήμη μιας ιδιαίτερα άμεσης και διεισδυτικής δικαστή.

Τα social media ως «δημόσια ενόχληση»

Η νέα δίκη έρχεται λίγο μετά από μια σημαντική απόφαση εναντίον της Meta στο Νέο Μεξικό. Εκεί, δικαστής επέβαλε στην εταιρεία συνολικό πρόστιμο 942 εκατ. δολαρίων και την υποχρέωσε να προχωρήσει σε αλλαγές παρόμοιες με εκείνες που ζητούν τώρα οι 30 πολιτείες.

Μεταξύ των αλλαγών που διέταξε ο δικαστής Bryan Biedscheid είναι η κατάργηση των μετρητών «likes» στο Instagram και το Facebook για χρήστες κάτω των 18 ετών, η απαγόρευση αποστολής ή λήψης γυμνού περιεχομένου από εφήβους μέσω των πλατφορμών και ο περιορισμός των push notifications των εφαρμογών σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας.

Ο δικαστής χαρακτήρισε επίσης τη Meta «δημόσια ενόχληση», παρομοιάζοντάς την με εργοστάσιο που ρυπαίνει τον αέρα και προκαλεί επιβλαβείς επιπτώσεις σε ολόκληρο τον πληθυσμό.

Η Meta έχει δηλώσει ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Παρότι η συγκεκριμένη απόφαση υποχρεώνει τη Meta να εφαρμόσει τις αλλαγές μόνο στο Νέο Μεξικό, μια νίκη των 30 πολιτειών στην ξεχωριστή αγωγή θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγές στις πλατφόρμες σε ολόκληρες τις ΗΠΑ.

Οι πολιτείες που συμμετέχουν στην αγωγή εκπροσωπούν σχεδόν τα δύο τρίτα του πληθυσμού της χώρας.

Από τα «likes» στην ψυχική υγεία των εφήβων

Εάν η Meta υποχρεωθεί να προχωρήσει στις αλλαγές, η εμπειρία των χρηστών στις πλατφόρμες της θα μεταβληθεί σημαντικά.

Τα «likes», για παράδειγμα, αποτελούν μέρος της Meta από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, όταν η εταιρεία ονομαζόταν ακόμη Facebook και αυτή ήταν η μοναδική πλατφόρμα της.

Σήμερα, τα likes είναι πανταχού παρόντα στα social media και αποτελούν έναν από τους βασικούς τρόπους με τους οποίους οι χρήστες αλληλεπιδρούν με κείμενα, φωτογραφίες και βίντεο που βλέπουν στο διαδίκτυο.

Ωστόσο, ολοένα και περισσότερες έρευνες τα συνδέουν με αρνητικά συναισθήματα, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων.

Η ιστορία της 9χρονης που έφτιαχνε δεκάδες λογαριασμούς

Η Kaley, μια νεαρή γυναίκα που κέρδισε νωρίτερα φέτος τη δική της δικαστική υπόθεση εναντίον της Meta, περιέγραψε κατά την κατάθεσή της στο δικαστήριο πώς είχε δημιουργήσει δεκάδες λογαριασμούς στο YouTube και το Instagram.

Χρησιμοποιούσε τους λογαριασμούς αυτούς για να δημιουργεί likes στις δικές της αναρτήσεις, ελπίζοντας ότι θα αυξήσει την αλληλεπίδραση με άλλους χρήστες και θα ενισχύσει τα συναισθήματα αποδοχής και αυτοεκτίμησης.

Η Kaley ήταν μόλις εννέα ετών.

Όπως κατέθεσε, θυμάται ότι ένιωθε κατάθλιψη, για την οποία αργότερα, σε ηλικία 10 ετών, διαγνώστηκε.

Έρευνες των τελευταίων ετών έχουν δείξει ότι δείκτες αλληλεπίδρασης, όπως ο αριθμός των likes, μπορούν να ενισχύσουν αισθήματα απόρριψης και κατάθλιψης στους εφήβους.

Στην αγωγή των πολιτειών κατά της Meta, για την οποία η εταιρεία αναφέρει ότι έχει παραδώσει περισσότερα από 2 εκατομμύρια έγγραφα, οι δικηγόροι επικαλέστηκαν ακόμη και εσωτερικές έρευνες της ίδιας της Meta.

Σύμφωνα με αυτές, τα likes ενίσχυαν τη λεγόμενη «κοινωνική σύγκριση», δηλαδή τη διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο συγκρίνει την αξία του με την εικόνα κάποιου άλλου.

Η εσωτερική έρευνα της Meta συνέδεσε την κοινωνική σύγκριση που προκαλείται από το Instagram με «αυξημένη μοναξιά, χειρότερη εικόνα σώματος και αρνητική διάθεση ή συναίσθημα».

Όπως σημείωσε ο δικαστής Biedscheid στην απόφασή του —την πρώτη στην οποία εταιρεία social media χαρακτηρίστηκε «δημόσια ενόχληση»— ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι πλατφόρμες της Meta εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης «κρίσης ψυχικής υγείας των νέων» στο Νέο Μεξικό και αλλού.

Τώρα, οι δικηγόροι από 30 ακόμη πολιτείες θα επιχειρήσουν να πείσουν τη δικαστή Gonzalez Rogers να καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα.