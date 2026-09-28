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Συνολικά 258.869.403 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.008.093 δικαιούχους για τον μήνα Σεπτέμβριο.

Στην καταβολή των επιδομάτων για τον μήνα Σεπτέμβριο του 2026 προχωράει ο ΟΠΕΚΑ την Τετάρτη (30/09), συνολικού ύψους 258.869.403 ευρώ.

Αναλυτικά τα επιδόματα

Επίδομα Παιδιού: 422.148 δικαιούχοι – 70.584.787,15 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: 8.907 δικαιούχοι – 11.703.200 ευρώ

Επίδομα Στέγασης: 156.988 δικαιούχοι – 18.612.869,37 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα): 144.418 δικαιούχοι – 33.290.990,17 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα): 582 δικαιούχοι – 136.268,82 ευρώ

Αναπηρικά: 213.681 δικαιούχοι – 103.333.424,35 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: 4.823 δικαιούχοι – 171.662,27 ευρώ

Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 11.376 δικαιούχοι – 4.481.123,83 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 24.310 δικαιούχοι – 10.159.176,43 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 447 δικαιούχοι – 157.266,37 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 13.817 δικαιούχοι – 3.510.360,11 ευρώ

Έξοδα Κηδείας: 63 δικαιούχοι – 49.919,80 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 19 δικαιούχοι – 9.300 ευρώ

Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης: 3 δικαιούχοι – 7.500 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια: 3.038 δικαιούχοι – 250.638,91 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 16 δικαιούχοι – 16.000 ευρώ

Πληγέντες από τρομοκρατική ενέργεια: 10 δικαιούχοι – 8.861,60 ευρώ

Ευάλωτοι Οφειλέτες: 423 δικαιούχοι – 44.668,86 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: 653 δικαιούχοι – 509.144,67 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.371 δικαιούχοι – 1.832.240,71 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων : 1.008.093

: 1.008.093 Σύνολο καταβολών: 258.869.403 ευρώ

Υπενθυμίζουμε ότι τα επιδόματα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ είναι αναρτημένη οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα και τους δικαιούχους.