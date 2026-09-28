Ο 38χρονος περίμενε την 25χρονη την ώρα που πήγαινε στη δουλειά της στο κέντρο της Καλαμάτας, πριν πυροβολήσει προς το μέρος της, χωρίς να την τραυματίσει.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 38χρονος που κατηγορείται πως πυροβόλησε κατά της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Καλαμάτα το πρωί της Τετάρτης(23/09).

Ο 38χρονος πέρασε το κατώφλι του ανακριτή τη Δευτέρα (28/09) και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που κράτησε σχεδόν δύο ώρες, πήρε τον δρόμο για τη φυλακή. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 38χρονος είναι εκείνες της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της ενδοοικογενειακής απειλής, της παράβασης της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων για οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε μετανιωμένος για την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, πυροβολώντας μόνο για εκφοβισμό. Σε ό,τι αφορά το απειλητικό τηλεφώνημα που φέρεται να έκανε λίγο πριν από την επίθεση, ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και ότι δεν θυμάται τι ακριβώς ειπώθηκε.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 23ης Σεπτεμβρίου, όταν ο 38χρονος είχε στήσει καρτέρι στην 25χρονη πρώην σύντροφό του την ώρα που εκείνει κατευθυνόταν στην εργασία της. Πυροβόλησε δύο φορές με κυνηγετική καραμπίνα στον αέρα και έπειτα τράπηκε σε φυγή, ενώ συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα.