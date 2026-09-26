Το όχημα διαφυγής των δραστών εντοπίστηκε καμένο στον Ασπρόπυργο.

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα έξω από καφέ-μπαρ στην οδό Αγορακρίτου, στον Άγιο Παντελεήμονα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένα 10χρονο κορίτσι.

Η ανήλικη, αλβανικής καταγωγής και κόρη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, μεταφέρθηκε από τη μητέρα της στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αφαίρεση θραύσματος που προκάλεσε τον τραυματισμό της. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία και όπως αναφέρει η ΕΡΤ, τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πέρασαν έξω από την επιχείρηση και άνοιξαν πυρ με καλάσνικοφ, την ώρα που στο καφέ-μπαρ βρίσκονταν πελάτες. Από τα πυρά τραυματίστηκε η 10χρονη, η οποία φέρεται να χτυπήθηκε στη γάμπα από θραύσμα σφαίρας.

Μετά την επίθεση, οι δράστες διέφυγαν με το ίδιο όχημα. Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε αργότερα εγκαταλελειμμένο και καμένο σε ερημική περιοχή στον Ασπρόπυργο, ενώ στο εσωτερικό του βρέθηκε ένα καλάσνικοφ.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ οι δράστες αναζητούνται.

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Πού στρέφονται οι έρευνες

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται τα κίνητρα της επίθεσης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις τους, εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για ξεκαθάρισμα μεταξύ συμμοριών Αλβανών που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών. Το συγκεκριμένο ενδεχόμενο αποτελεί αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας και δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης εξετάζεται και το ποινικό παρελθόν του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, είχε συλληφθεί το 2016 για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος αστυνομικών και για υπόθεση ναρκωτικών, μετά από συμπλοκή με αστυνομικούς σε χασισοφυτεία. Είχε αποφυλακιστεί το 2021 από τις Φυλακές Μαλανδρίνου με περιοριστικούς όρους.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να εντοπίσουν τους τέσσερις δράστες και να διαπιστώσουν τα ακριβή κίνητρα πίσω από την επίθεση.