Η επίθεση είχε σημειωθεί τον Ιανουάριο του 2025.

Στην εξιχνίαση υπόθεσης απόπειρας ανθρωποκτονίας με τη χρήση πυροβόλων όπλων, η οποία σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2025 στη Θεσσαλονίκη, προχώρησε την Τετάρτη (23/09) η Αστυνομία.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 33, 31 και 26 ετών. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Παράλληλα, για την ίδια υπόθεση αναζητείται ένας ακόμη 32χρονος, ομοεθνής των συλληφθέντων.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., κατά τις βραδινές ώρες της 8ης προς 9η Ιανουαρίου 2025, οι τρεις συλληφθέντες προσέγγισαν και επιτέθηκαν σε έναν 32χρονο. Όπως προέκυψε, ο 33χρονος φέρεται να πυροβόλησε εναντίον του με πιστόλι, χωρίς να τον τραυματίσει. Από τους πυροβολισμούς, ωστόσο, τραυματίστηκε άτομο που βρισκόταν κοντά στον 32χρονο, ενώ προκλήθηκαν και ζημιές σε κατάστημα της περιοχής.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την Αστυνομία, και ο 26χρονος πυροβόλησε εναντίον του 32χρονου, χωρίς να τον τραυματίσει.

Ο ρόλος του τρίτου συλληφθέντα

Ο 31χρονος φέρεται να προέταξε όπλο εναντίον του 32χρονου, χωρίς να έχει εξακριβωθεί αν τελικά πυροβόλησε. Οι αστυνομικές αρχές αναφέρουν ότι παρείχε συνδρομή στους άλλους δύο τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Συγκεκριμένα, φέρεται να τους μετέφερε στο σημείο με αυτοκίνητο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων και να παρέμεινε μαζί τους μέχρι να αποχωρήσουν από την περιοχή.

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Από την πλευρά του, ο 32χρονος φέρεται να πυροβόλησε εναντίον των τριών, χωρίς να τραυματίσει κάποιον από αυτούς. Παράλληλα, προκάλεσε ζημιές στο όχημα που χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες, καθώς και σε ακόμη ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Το όπλο και τα πλαστά έγγραφα που βρέθηκαν

Κατά την έρευνα στο σπίτι του 31χρονου, οι αστυνομικοί εντόπισαν πιστόλι με γεμιστήρα, επτά φυσίγγια και δύο δελτία ταυτότητας που, σύμφωνα με την Αστυνομία, ήταν εμφανώς παραποιημένα ή πλαστά.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο 31χρονος επιχείρησε να διαφύγει. Σύμφωνα με τις αρχές, βγήκε από το μπαλκόνι της κατοικίας του και πέρασε στην ταράτσα γειτονικής μονοκατοικίας, όπου παρέμεινε μέχρι να εντοπιστεί και να ακινητοποιηθεί από τους αστυνομικούς.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων, καθώς και του 32χρονου που αναζητείται, σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, απλή συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη σωματική βλάβη, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απείθεια και πλαστογραφία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών.

Επιπλέον, για τον 33χρονο διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για διευκόλυνση παράνομης μεταφοράς πολιτών τρίτων χωρών, ενώ δεν διέθετε τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα. Αντίστοιχα, ο 31χρονος στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων και σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για παράνομη οπλοφορία.

Οι τρεις συλληφθέντες, σύμφωνα με την Αστυνομία, έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για αδικήματα όπως κλοπές, παράνομη διακίνηση μεταναστών, επικίνδυνη σωματική βλάβη, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.