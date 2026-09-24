Σήμερα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, τιμάται η μνήμη της Αγίας Θέκλης της Ισαποστόλου, του Οσίου Κοπρίου, της Αγίας Πέρσης, καθώς και η Σύναξη της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας.
Την ονομαστική τους εορτή έχουν:
- Θέκλα
- Κόπρος, Κόπρις
- Μυρσίνη
- Μυρτώ
- Μυρτιά
- Μυρτιδιώτισσα
- Μύρτα
- Μυρσώ
- Μέρσα
- Αμέρισσα
- Αμερισούδα
- Αμερσούδα
- Αμέρσσα
- Αμέρσα
- Πέρσης
- Περσεφόνη
- Πέρσα
- Πέρση
Η Αγία Θέκλα η Ισαπόστολος
Η Αγία Θέκλα τιμάται στις 24 Σεπτεμβρίου και χαρακτηρίζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία ως Ισαπόστολος και Πρωτομάρτυρας. Η μνήμη της αποτελεί μία από τις σημαντικές εορτές της συγκεκριμένης ημέρας.
Η Παναγία η Μυρτιδιώτισσα
Ξεχωριστή θέση στο εορτολόγιο της ημέρας έχει η Παναγία η Μυρτιδιώτισσα, η οποία συνδέεται ιδιαίτερα με τα Κύθηρα. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα της Παναγίας βρέθηκε από έναν βοσκό σε περιοχή γεμάτη μυρτιές, γεγονός που συνδέθηκε με την ονομασία «Μυρτιδιώτισσα».
Η 24η Σεπτεμβρίου αποτελεί σημαντική ημέρα για τα Κύθηρα, όπου πραγματοποιούνται θρησκευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας.
Ο Όσιος Κόπρις και η Αγία Πέρση
Στις 24 Σεπτεμβρίου τιμάται επίσης η μνήμη του Οσίου Κοπρίου και της Αγίας Πέρσης, ενώ στο συναξάρι της ημέρας αναφέρονται ακόμη ο Άγιος Σιλουανός ο Αγιορείτης και ο Άγιος Στέφανος, βασιλιάς των Σέρβων.