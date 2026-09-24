Γιορτή και σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, τιμάται η μνήμη της Αγίας Θέκλης της Ισαποστόλου, του Οσίου Κοπρίου, της Αγίας Πέρσης, καθώς και η Σύναξη της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας.

Την ονομαστική τους εορτή έχουν:

Θέκλα

Κόπρος, Κόπρις

Μυρσίνη

Μυρτώ

Μυρτιά

Μυρτιδιώτισσα

Μύρτα

Μυρσώ

Μέρσα

Αμέρισσα

Αμερισούδα

Αμερσούδα

Αμέρσσα

Αμέρσα

Πέρσης

Περσεφόνη

Πέρσα

Πέρση

Η Αγία Θέκλα η Ισαπόστολος

Η Αγία Θέκλα τιμάται στις 24 Σεπτεμβρίου και χαρακτηρίζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία ως Ισαπόστολος και Πρωτομάρτυρας. Η μνήμη της αποτελεί μία από τις σημαντικές εορτές της συγκεκριμένης ημέρας.

Η Παναγία η Μυρτιδιώτισσα

Ξεχωριστή θέση στο εορτολόγιο της ημέρας έχει η Παναγία η Μυρτιδιώτισσα, η οποία συνδέεται ιδιαίτερα με τα Κύθηρα. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα της Παναγίας βρέθηκε από έναν βοσκό σε περιοχή γεμάτη μυρτιές, γεγονός που συνδέθηκε με την ονομασία «Μυρτιδιώτισσα».

Η 24η Σεπτεμβρίου αποτελεί σημαντική ημέρα για τα Κύθηρα, όπου πραγματοποιούνται θρησκευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας.

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Ο Όσιος Κόπρις και η Αγία Πέρση

Στις 24 Σεπτεμβρίου τιμάται επίσης η μνήμη του Οσίου Κοπρίου και της Αγίας Πέρσης, ενώ στο συναξάρι της ημέρας αναφέρονται ακόμη ο Άγιος Σιλουανός ο Αγιορείτης και ο Άγιος Στέφανος, βασιλιάς των Σέρβων.