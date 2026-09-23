Γυναικεία υπόθεση η σημερινή γιορτή. Ποια ονόματα έχουν γιορτή σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσίων Ξανθίππης και Πολυξένης, καθώς και της Αγίας Ραΐδος της παρθένου.

Την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι και όσες φέρουν τα παρακάτω ονόματα:

Ξανθίππη

Ξανθή

Ξανθούλα

Ξάνθιππος

Πολυξένη

Ξένη

Ξένια

Ραΐς

Ραΐδα

Ίρις

Ίριδα

Οι Οσίες Ξανθίππη και Πολυξένη

Οι Οσίες Ξανθίππη και Πολυξένη ήταν αδελφές ισπανικής καταγωγής και έζησαν κατά τα μέσα του 1ου αιώνα μ.Χ., την εποχή του αυτοκράτορα Κλαυδίου.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, η Ξανθίππη ήταν σύζυγος του Πρόβου, άρχοντα της περιοχής, και γνώρισε τη χριστιανική πίστη μέσω του Αποστόλου Παύλου. Η Πολυξένη, από την πλευρά της, ταξίδεψε στην Ανατολή, όπου βαπτίστηκε και στη συνέχεια αφιερώθηκε στη διάδοση της χριστιανικής πίστης.

Οι δύο αδελφές αφιέρωσαν τη ζωή τους στον Χριστιανισμό και, σύμφωνα με τον Συναξαριστή, ολοκλήρωσαν τον επίγειο βίο τους ειρηνικά, έχοντας βοηθήσει πολλούς ανθρώπους να γνωρίσουν τη χριστιανική πίστη.

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Η Αγία Ραΐδα

Στις 23 Σεπτεμβρίου τιμάται επίσης η Αγία Ραΐδα η παρθένος, από την οποία προέρχονται τα ονόματα Ραΐς και Ραΐδα που περιλαμβάνονται στο εορτολόγιο της ημέρας.