Για πολλούς το τέλος του καλοκαιριού σηματοδοτεί και την λήξη των διακοπών. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει απαραίτητα, καθώς κοντά στην Αθήνα υπάρχουν νησιά που αξίζει να επισκεφθείτε ακόμη και το φθινόπωρο.

Οι πρώτες ημέρες του φθινοπώρου έχουν τη δική τους γοητεία και μπορεί το καλοκαίρι να αποτελεί παρελθόν για φέτος, όμως πολλά νησιά κοντά στην πρωτεύουσα ενδείκνυνται για σύντομες αποδράσεις από την καθημερινότητα.

Η ζέστη του Αυγούστου υποχωρεί, οι παραλίες αδειάζουν και κάθε τουριστικός προορισμός επιστρέφει στους καθημερινούς ρυθμούς ζωής, με τις βόλτες στα γραφικά χωριά να γίνονται πιο ευχάριστες, μακριά από την πολυκοσμία.

Αν μάλιστα οργανώνετε ήδη το επόμενό σας ταξίδι και αναζητάτε έναν προορισμό κοντά στην Αθήνα, τότε ίσως είναι η κατάλληλη εποχή για να ανακαλύψετε ένα κυκλαδίτικο νησί που συνδυάζει τους γραφικούς οικισμούς, το φαγητό, την ιστορία και τους χαλαρούς περιπάτους.

Ο λόγος για την Κύθνο.

Κύθνος – Ένα νησί σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα

Η Κύθνος βρίσκεται ανάμεσα στην Κέα και τη Σέριφο, στις Δυτικές Κυκλάδες, και πρόκειται για ένα νησί που συνδυάζει τον κυκλαδίτικο χαρακτήρα με την ήπια τουριστική ανάπτυξη, τις εντυπωσιακές παραλίες και το καλό φαγητό.

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Πρόκειται για έναν προορισμό πολύ κοντά στην Αθήνα, που συνδέεται ακτοπλοϊκά τόσο με το Λαύριο, όσο και με τον Πειραιά. Από το Λαύριο το ταξίδι μέχρι τον Μέριχα, διαρκεί περίπου 1 ώρα και 40 λεπτά, γεγονός που την καθιστά ιδανική επιλογή για μία σύντομη απόδραση από την καθημερινότητα.

Η Μεσαριά, η χώρα του νησιού, αποτελεί έναν από τους πιο γοητευτικούς οικισμούς της Κύθνου και προσφέρεται για περιήγηση στα στενά δρομάκια, ανάμεσα στα λευκά σπίτια, τις παραδοσιακές εκκλησίες και τις μικρές πλατείες.

Παράλληλα, η Δρυοπίδα, θεωρείται ένας από τους πιο παραδοσιακούς οικισμούς του τόπου, με στενά σοκάκια και χαρακτηριστικές κεραμοσκεπές, που διαφοροποιούν την εικόνα του από αυτή που συνήθως συναντά κανείς στις Κυκλάδες. Στην περιοχή βρίσκεται και το σπήλαιο Καταφύκι, το οποίο συνδέεται με την μεταλλευτική δραστηριότητα της Κύθνου, που υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της ιστορίας του νησιού.

Οι παραλίες τις Κύθνου

Αν και πρόκειται για μία φθινοπωρινή απόδραση, από την εξερεύνηση του νησιού δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι παραλίες, με την Κολώνα να αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες του και μία από τις πιο γνωστές ακτές της Κύθνου.

Μία στενή λωρίδα άμμου ενώνει την στεριά με τη βραχονησίδα του Άγιου Λουκά δημιουργώντας έτσι δύο ακτές, και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία του νησιού.

Η Επισκοπή, η Απόκρουση, τα Μαρτινάκια και η Γαϊδουρόμαντρα συγκαταλέγονται στις πιο όμορφες παραλίες της Κύθνου, που κάθε μία διατηρεί τον δικό της χαρακτήρα.

Τους μήνες του Σεπτεμβρίου και στις αρχές Οκτωβρίου η κίνηση μειώνεται αισθητά, οι παραλίες γίνονται πιο ήσυχες και μια ημέρα δίπλα στη θάλασσα μπορεί να εύκολα συνδυαστεί με μια βόλτα στα χωριά και το φαγητό σε παραδοσιακούς οικισμούς.

Μία βόλτα στα Λουτρά της Κύθνου

Ένα ακόμη σημείο που αξίζει να βάλει κανείς στο πρόγραμμα είναι τα Λουτρά, στη βόρεια πλευρά του νησιού. Η περιοχή είναι γνωστή για τις θερμές πηγές της και αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της Κύθνου.

Οι θερμές πηγές έχουν συνδεθεί με την ιστορία του νησιού και έδωσαν στην Κύθνο την παλαιότερη ονομασία της: «Θερμιά», με τις πρώτες εγκαταστάσεις του 19ου αιώνα να συνδέονται άμεσα και με την Όθωνα και την Αμαλία. Μάλιστα, η παραλία που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τα λουτρά ξεχωρίζει για τα ιδιαίτερα ζεστά νερά της.

Η Κύθνος μπορεί να αποτελεί έναν καλοκαιρινό προορισμό, όμως οι πρώτες εβδομάδες του φθινοπώρου προσφέρονται για να τη γνωρίσει κανείς με διαφορετικό τρόπο. Η θάλασσα παραμένει μια επιλογή για τις ζεστές ημέρες, ενώ οι χαμηλότερες θερμοκρασίες ευνοούν τις βόλτες στους οικισμούς και την εξερεύνηση του τόπου.

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