Αν αξίζει να κάνετε κάτι με τη δροσιά του Σεπτεμβρίου, μία σύντομη πεζοπορία μέσα στη φύση είναι η ιδανική επιλογή για να αποφορτιστείτε από την καθημερινότητα και να ανακαλύψετε έναν διαφορετικό τρόπο ψυχαγωγίας και διασκέδασης.

Η Εύβοια, ίσως, και να αποτελεί ένα από τα πιο πολυδιάστατα μέρη της Ελλάδας, με προορισμούς που αξίζει να επισκεφθείτε κάθε εποχή του χρόνου. Πρόκειται για έναν τόπο που συνδυάζει με απόλυτη αρμονία το βουνό με τη θάλασσα, τα ορεινά χωριά και τους παραθαλάσσιους οικισμούς.

Η πλούσια βλάστησή της κρύβει εντυπωσιακές διαδρομές στη φύση που αξίζει να γνωρίσετε, ενώ η Δίρφυς φιλοξενεί μία πλούσια πανίδα και χλωρίδα, με τα εντυπωσιακά χωριά να μοιάζουν σαν να κρέμονται στις πλαγιές της.

Από τη βόρεια πλευρά, στην κεντρική και μέχρι το νοτιότερο άκρο, η Εύβοια προσφέρει μοναδικές εικόνες μέσα στη φύση και δίπλα στη θάλασσα.

Ένα από τα μέρη που αξίζει να ανακαλύψετε στην Εύβοια, είναι και το φαράγγι της Αγάλης, ένας μαγικός τόπος μέσα στο πράσινο και τα τρεχούμενα νερά, μία εύκολη διαδρομή που αξίζει να περπατήσετε.

Μία ξεχωριστή εκδρομή μέσα στη φύση της Εύβοιας

Το φαράγγι της Αγάλης βρίσκεται στις πλαγιές της Διρφύος, κοντά στον οικισμό Άγιος Αθανάσιος Ευβοίας, σε ένα τοπίο όπου η πυκνή βλάστηση, τα νερά και το βουνό δημιουργούν ένα σκηνικό που μοιάζει να έχει μείνει μακριά από την ανθρώπινη παρουσία.

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Το ομώνυμο μονοπάτι οδηγεί τους επισκέπτες σε ένα διαφορετικό και άκρως εντυπωσιακό τοπίο του νησιού. Η διαδρομή ξεδιπλώνεται ανάμεσα από πλατάνια, έλατα και πλούσια βλάστηση, ενώ σε αρκετά σημεία η παρουσία του νερού, δημιουργεί μία ιδιαίτερη ατμόσφαιρα.

Η διαδρομή έχει μήκος περίπου 6 χιλιομέτρων και διαρκεί περίπου 3-4 ώρες, ανάλογα με τον ρυθμό και τις στάσεις, καταλήγοντας στη θέση «Κράτια», σε υψόμετρο περίπου 730 μέτρων, όπου βρίσκεται μία πέτρινη πηγή και ένας εντυπωσιακός πλάτανος. Από εκεί μπορείτε να επιστρέψετε ακολουθώντας την ίδια διαδρομή.

Το τοπίο μέσα στο φαράγγι, ωστόσο, αλλάζει διαρκώς, με τα βράχια και τις πλαγιές να εναλλάσσονται με μικρά ξέφωτα και σημεία που μπορείτε να σταθείτε, να ξεκουραστείτε και να απολαύσετε τους ήχους της φύσης.

Ένα από τα στοιχεία που κάνουν το φαράγγι της Αγάλης να ξεχωρίζει είναι η παρουσία των υδάτων, ιδιαίτερα την περίοδο που συνθήκες επιτρέπουν τη συνεχόμενη ροή του. Οι μικροί καταρράκτες, οι ρεματιές και τα σημεία όπου το νερό διασχίζει το μονοπάτι προσθέτουν μία ξεχωριστή νότα στη διαδρομή.

Το φαράγγι έχει διαφορετική εικόνα ανάλογα με την εποχή που θα το επισκεφθείτε. Την άνοιξη η φύση βρίσκεται στα καλύτερά της, χαρίζοντας μοναδικά χρώματα στα δέντρα και τη συνολική εικόνα. Το φθινόπωρο ωστόσο, αποκτά διαφορετικές αποχρώσεις και ιδιαίτερη δροσιά που διευκολύνουν τον περίπατο και δημιουργούν το κατάλληλο τοπίο για μία αναμνηστική φωτογραφία.

{https://www.youtube.com/watch?v=4Pk3Rp4Vw9Q&list=RD4Pk3Rp4Vw9Q&start_radio=1}

Το φαράγγι της Αγάλης είναι ένας προορισμός που μπορεί να αποτελέσει ιδανική επιλογή για μία διαφορετική εξόρμηση στην Εύβοια. Μακριά από τις παραλίες και τους πιο γνωστούς προορισμούς του νησιού, προσφέρει την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά το ορεινό τοπίο της Δίρφυος και να περπατήσετε μέσα σε ένα από τα πιο όμορφα φυσικά περιβάλλοντα της περιοχής.