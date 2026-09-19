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Το επίκεντρο της δόνησης.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 19/9 στην Εύβοια σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Το επίκεντρο της δόνησης ήταν στα 5 χιλιόμετρα ΔΝΔ του Προκοπίου Ευβοίας, ενώ το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Να θυμίσουμε, ότι σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στη 01:11 στη βόρεια Εύβοια, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 17 χιλιόμετρα.

Η νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 01:11 και έγινε αισθητή εκτός από περιοχές της Εύβοιας και σε αρκετά σημεία της Αττικής.

Παράλληλα, το πρωί της Παρασκευής 18/9 είχε σημειωθεί σεισμός μεγέθους 4,2 Ρίχτερ, με το επίκεντρο να είναι στα 10 χιλιόμετρα Βόρεια, Βορειοανατολικά της Αγίας Άννας και σε εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα.