Ο καιρός αλλάζει. Όλες οι εξελίξεις από τον Σάκη Αρναούτογλου.

«Καλοκαιρινός» θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο, με τον Σάκη Αρναούτογλου να σημειώνει ότι ίσως μόνο στα ορεινά της ενδοχώρας να έχουμε κάποιες βροχές. Ειδικότερα, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα κεντρικά τους 31 βαθμούς, στα νότια τους 27 και στα βόρεια από 23 έως και 27. Στα δυτικά ο υδράργυρος θα σταματήσει στους 30 βαθμούς και στα ανατολικά νησιωτικά από 25 έως και 31 βαθμούς.

Την Κυριακή από τα ΒΔ θα έχουμε συννεφιές και ίσως κάποιες μπόρες, ενώ τη Δευτέρα 21/9 στα ορεινά της χώρας να έχουμε κάποιες μπόρες με τάση να επιδεινωθούν προς το βράδυ. Την Τρίτη 22/9 φαίνεται να αλλάζει ο καιρός στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην αν. Στερεά και την Εύβοια. Αστάθεια αναμένεται και στην Αττική με διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες.

Την Τετάρτη 23/9 ο καιρός θα είναι καλός, αλλά από 26-27/9 αναμένουμε ένα χαμηλό βαρομετρικό στο Ιόνιο το οποίο θα απλώσει τα πλοκάμια του δίνοντας βροχές και καταιγίδες στα δυτικά μέχρι και τις 29/9.

«Αν τελικά επικρατήσει αυτό το σενάριο από την Κέρκυρα μέχρι και την Καλαμάτα θα έχουμε πολύ νερό από 26 έως και 29/9» είπε με νόημα ο Σάκης Αρναούτογλου.

Αναλυτικά ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=M_pADUt6ggY}