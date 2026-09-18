Καλοκαιρινές συνθήκες θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας. Ωστόσο, αυτή η καλοκαιρία δεν θα κρατήσει για πολύ καθώς από την Τρίτη και κυρίως την Τετάρτη θα υπάρξει αλλαγή του καιρού με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας.

Καλές καιρικές συνθήκες θα έχουμε στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες. Οι συνθήκες αυτές θα επικρατήσουν μέχρι την Τρίτη όπου θα υπάρξει ραρδαία αλλαγή του καιρού με τον υδράργυρο να κάνει «βουτιά». Κλέαρχος Μαρουσάκης, Όλγα Παπαβγούλη και Σάκης Αρναούτογλου αναφέρονται σε αυτή την αλλαγή.

Μέγιστες θερμοκρασίες 20 βαθμοί

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη τονίζει πως ο καιρός θα είναι καλοκαιρινός το Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, όπως είπε από την Τρίτη και κυρίως την Τετάρτη θα υπάρξει ραγδαία αλλαγή του καιρού καθώς ψυχρές αέριες μάζες από την βόρεια Ευρώπη θα κινηθούν νοτιότερα και θα επηρεάσουν τη χώρα μας.

Όπως είπε ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, αρχικά η αστάθεια θα ξεκινήσει την Τρίτη στα βόρεια και κεντρικά της χώρας με βροχές και καταιγίδες ενώ την Τετάρτη θα κινηθεί η κακοκαιρία νοτιότερα και θα επηρεάσει όλη τη χώρα. Μάλιστα, η μέγιστη θερμοκρασία την Τρίτη στα βόρεια και κεντρικά θα είναι οι 20 βαθμοί ενώ το ίδιο θα συμβεί και την Τετάρτη.

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Έρχεται πάλι φθινόπωρο

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, στα μέσα της επόμενης εβδομάδας περιμένουμε την κάθοδο πιο ψυχρών αέριων μαζών. Πλέον το φθινόπωρο θα μας χτυπήσει και πάλι την πόρτα με πιο έντονο χαρακτήρα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασιακές τιμές.

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Πολύ έντονα φαινόμενα

Όπως αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου, στο νέο βίντεο που ανέβασε, από τη Δευτέρα 21/9 ο καιρός αλλάζει και ειδικότερα από τα ξημερώματα της Τρίτης από την Σκόπελο μέχρι και τη Δράμα θα έχουμε μεγάλη αστάθεια με βροχές και καταιγίδες.

Μάλιστα μέχρι το μεσημέρι οι βροχές θα κατέβουν και νοτιότερα στην Αττική, αλλά και έως τη Σπάρτη και το απόγευμα θα γίνουν πιο έντονα τα φαινόμενα στο βόρειο Αιγαίο και στην Πελοπόννησο. Αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν.

Από 23-24/9 η δυτική Ελλάδα θα έχει βροχές και στις 25-26/9 τα φαινόμενα θα είναι πολύ έντονα στα νησιά του Ιονίου και στην Πελοπόννησο. Στις 27-28/9 η Κέρκυρα θα βρεθεί στη μανία των καταιγίδων, όπως και τα υπόλοιπα Επτάνησα.

Δείτε το βίντεο του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=ByQVnLeGDUU}