«Μόνο το κόμμα του κ. Τσίπρα μπορεί να ανατρέψει τη σημερινή πραγματικότητα».

Την ένταξή της στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα προανήγγειλε η Ρόζα Βρεττού μετά την αποχώρησή της από το ΠΑΣΟΚ με αυστηρή κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Η διαφαινόμενη πολιτική πραγματικότητα είναι ότι μόνο η ΕΛ.Α.Σ., το κόμμα του κ. Τσίπρα μπορεί να ανατρέψει τη σημερινή πραγματικότητα γιατί το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να βρίσκεται εγκλωβισμένο σε μία μικροκομματική στρατηγική που είναι σε αναντιστοιχία με το αίσθημα των πολιτών. Δηλαδή όταν το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να λέει «εγώ θα κερδίσω τον κ. Μητσοτάκη» ειλικρινά αναρωτιέμαι ποιος το ακούει αυτό», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών.

Και απ΄ ότι πληροφορούμαστε θα ακολουθήσουν και άλλα μεσαία στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη...

Τ.Τε.