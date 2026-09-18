Στο χαμηλότερο επίπεδο της Ευρώπης παραμένει η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, με τα εισοδήματα να απέχουν σημαντικά από τα επίπεδα του 2010 και την οικονομική πίεση να αποτυπώνεται πλέον και στην καθημερινότητα των νοικοκυριών.

Τα στοιχεία της Eurostat για το 2025 αποτυπώνουν ένα επίμονο εισοδηματικό χάσμα: το διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα, προσαρμοσμένο στην εξέλιξη των τιμών, ήταν κατά 22,3% χαμηλότερο σε σχέση με το 2010. Την ίδια περίοδο, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκε κατά 25,4%.

Η Ελλάδα στην ουρά της Ευρώπης

Η σύγκριση είναι ενδεικτική της διαφορετικής πορείας που ακολούθησαν τα ελληνικά εισοδήματα. Ελλάδα και Γαλλία ήταν οι μοναδικές χώρες της Ε.Ε. στις οποίες το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα παρέμεινε κάτω από τα επίπεδα του 2010. Στη Γαλλία, ωστόσο, η υποχώρηση ήταν μόλις 0,6%, έναντι 22,3% στην Ελλάδα.

Η υστέρηση γίνεται ακόμη πιο εμφανής σε όρους αγοραστικής δύναμης. Το διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στις 13.612 μονάδες αγοραστικής δύναμης το 2025, κατατάσσοντας τη χώρα στην τρίτη χαμηλότερη θέση στην Ε.Ε. Χειρότερες επιδόσεις κατέγραψαν μόνο η Ουγγαρία, με 11.958 μονάδες, και η Ρουμανία, με 12.861.

Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, αντίθετα, έφθασε τις 22.630 μονάδες αγοραστικής δύναμης ανά κάτοικο. Το επίπεδο αυτό είναι περίπου 66% υψηλότερο από εκείνο της Ελλάδας, καταδεικνύοντας το εύρος της απόστασης που εξακολουθεί να χωρίζει τα ελληνικά νοικοκυριά από την υπόλοιπη Ευρώπη.

Πίσω από την εικόνα αυτή βρίσκονται οι χαμηλότερες αμοιβές στην ελληνική οικονομία, αλλά και η σημαντική αύξηση του κόστους ζωής, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει περιορίσει την πραγματική αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Παράλληλα, η ύπαρξη παραοικονομίας και φοροδιαφυγής σημαίνει ότι μέρος των πραγματικών εισοδημάτων δεν αποτυπώνεται στις επίσημες στατιστικές.

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Στο 87,1% όσοι δυσκολεύονται να «τα βγάλουν πέρα»

Η οικονομική πίεση γίνεται ακόμη πιο εμφανής στους δείκτες που καταγράφουν την καθημερινότητα των πολιτών. Το 2025 η Ελλάδα είχε το υψηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε. όσων δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να «τα βγάλουν πέρα», με το ποσοστό να φθάνει στο 87,1%. Ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν 42,5%.

Το ποσοστό των πολιτών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού πριν από τις κοινωνικές μεταβιβάσεις αυξήθηκε στο 27,5% από 26,9% το 2024. Πρόκειται για τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πίσω μόνο από τη Βουλγαρία, όπου το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 29%.

Ανοδικά κινήθηκε και η σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση. Ο σχετικός δείκτης έφθασε στο 14,9% το 2025, έναντι 14% το προηγούμενο έτος, τοποθετώντας την Ελλάδα στην τρίτη υψηλότερη θέση μεταξύ των κρατών-μελών.

Τέλος, μεγάλη είναι η απόσταση από την Ευρώπη στον δείκτη της λεγόμενης «υποκειμενικής φτώχειας». Στην Ελλάδα το 67,2% των πολιτών δήλωσε ότι αισθάνεται φτωχό, το υψηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε., όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν μόλις 17,6%.