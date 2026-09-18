Σκληραίνει η κόντρα ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ.

«Μαχαίρια» βγήκαν ανάμεσα στην ΕΛΑΣ και στο ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την αποχώρηση της Ρόζας Βρεττού από τη Χαριλάου Τρικούπη και τη διαφαινόμενη άφιξή της στην Αμαλίας. Οι μεταγραφές μεσαίων -ως τώρα- στελεχών από το άλλοτε κραταιό Κίνημα στη νεοσύστατη Συμπαράταξη, προκαλούν την «έκρηξη» του ΠΑΣΟΚ, όμως, στην πραγματικότητα την ένταση «τροφοδοτεί» το δημοσκοπικό προβάδισμα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Έφυγε από το ΠΑΣΟΚ, πλησιάζει στην ΕΛΑΣ

Η αποχώρηση της Ρόζας Βρεττού από το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν σε καμία περίπτωση «κεραυνός εν αιθρία». Ήταν γνωστό πως οι σχέσεις της με την ηγεσία του κόμματος είχαν διαρραγεί εδώ και μήνες και πως την ίδια στιγμή βρίσκονταν σε συχνή επικοινωνία με πρόσωπα που προέρχονται από τον ίδιο χώρο και τα οποία προσχώρησαν στην ΕΛΑΣ μετά την ίδρυση της.

Και είναι και αρκετά ξεκάθαρο και από την ίδια ότι την ενδιαφέρει έντονα η προοπτική ένταξης της στη Συμπαράταξη, το επόμενο διάστημα. «Σίγουρα υπάρχουν σχήματα που δίνουν εναλλακτική πρόταση στον Έλληνα και στην Ελληνίδα και θα δω στην πορεία πως εγώ μπορώ να βοηθήσω στην προσπάθεια», σημείωσε μιλώντας στο Mega News 104,6, μιλώντας με θερμά λόγια το την ΕΛΑΣ.

Η επισημοποίηση του «διαζυγίου» και η διαφαινόμενη ένταξη στην Αμαλίας, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη. Ήταν τόσο σκληρό το σχόλιο «κύκλων» του ΠΑΣΟΚ, που κάποιος θα μπορούσε εύστοχα να το χαρακτηρίσει «δυσανάλογο» της στελεχιακής θέσης που διατηρούσε η κ.Βρεττού στον «πράσινο» κομματικό μηχανισμό.

«Η κυρία Βρεττού αποδέχθηκε για τον εαυτό της να γίνει πιόνι στο σχεδιασμό του κυρίου Τσίπρα που μετά την αποτυχημένη ΔΕΘ ψάχνει σωσίβιο», ανέφεραν στελέχη του ΠΑΣΟΚ, συμπληρώνοντας πως «πάει διορισμένη στο ΙΧ κόμμα του κυρίου Τσίπρα που λειτουργεί με την λογική του “ενός ανδρός αρχή”».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Προφανώς υπήρξε ενόχληση τόσο για την κίνηση, όσο και για την έκταση που έλαβε στα διαδικτυακά -κυρίως- ΜΜΕ. Επίσης, αποτέλεσε για την αξιωματική αντιπολίτευση μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να επιτεθεί προς τον Αλέξη Τσίπρα. Άλλωστε, θεωρούν ότι εδώ και αρκετό καιρό «πλαγιοκοπεί» το κόμμα τους, «αρπάζοντας» μεσαία στελέχη του.

Οι δημοσκοπήσεις τροφοδοτούν την ένταση ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ

Σε γενικές γραμμές, δεν χρειάζεται να είναι κάποιος «γκουρού» της πολιτικής για να αντιληφθεί ότι υπάρχει μεγάλη ένταση ανάμεσα στα δύο -όμορα, όσο και αν ορισμένοι ενοχλούνται με αυτό τον χαρακτηρισμό- κόμματα που διεκδικούν τα πρωτεία στον προοδευτικό -εν αρχή- χώρο.

Κυρίως από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας, στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη ΔΕΘ σημείωσε ότι είναι «ανταγωνιστές, αλλά όχι εχθροί», προχωρώντας σε «άνοιγμα» προς τον Νίκο Ανδρουλάκη για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας – σε περίπτωση που η ΕΛΑΣ είναι πρώτο κόμμα και ο αριθμός των εδρών το επιτρέπει.

Αντίθετα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ιδιαίτερα επιθετικός προς την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού, οδηγώντας αρκετά ανένταχτα στελέχη του προοδευτικού χώρου να τον «κατηγορήσουν» ότι διεξάγει στην πραγματικότητα «μονομέτωπο αγώνα» κατά του Τσίπρα.

Μάλιστα, τα ίδια πρόσωπα ισχυρίζονται ότι ο πραγματικός λόγος αυτής της έντασης είναι η δυναμική που έχει αναπτύξει η ΕΛΑΣ από την ημέρα της ίδρυσης της, γεγονός που την έχει οδηγήσει επί τέσσερις μήνες στη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις, σταθερά πάνω από το ΠΑΣΟΚ και μάλιστα με μια διαφορά που είναι δύσκολο να ανατραπεί.