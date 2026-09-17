Προς εξαφάνιση τα ποσοστά του κόμματος Καρυστιανού, σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσκόπησης της Marc.

Προβάδισμα μεν όχι όμως το αναμενόμενο καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην πρώτη δημοσκόπηση της Μarc για τον ΑΝΤ1, μετά την παρουσίαση του προγράμματός της στη ΔΕΘ.

Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά ελαφρώς αυξημένα από το 26,8% στο 27,5% ενώ σταθερά στη δεύτερη θέση ακολουθεί η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 14%, από 14,3%. Στην τρίτη θέση παγιωμένο είναι το ΠΑΣΟΚ με αύξηση από το 9,2% στο 10,1%. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 6,5% από 6,1% και το ΚΚΕ με 6% από 5,9%.

Πρόθεση ψήφου

Στην 6η θέση στην πρόσθεση ψήφου βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας με ελαφρά αύξηση των ποσοστών της κατά 0,3%, από το 4,6% στο 4,9% ενώ σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού Ελπίδα έχει καταρρακωθεί από το 9,2% στο 4,6%. Κάτω από το όριο του 3% φαίνεται να είναι η Φωνή Δημοκρατίας, το ΜέΡΑ25 και ο ΣΥΡΙΖΑ, με ποσοστό μόλις 1,3%.

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Εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα με ποσοστό 31%,το ΕΛΑΣ ακολουθεί με 16% ενώ το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση συγκεντρώνουν ποσοστά της τάξης του 11,5% και 7,2% αντίστοιχα. Το ΚΚΕ συγκεντρώνει 6,8%.

ΔΕΘ

Ικανοποιημένοι φαίνεται να είναι οι πολίτες από τις ανακοινώνεις των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ ωστόσο θέλουν και άλλα. Ο κόσμος ωστόσο έχει τον πήχη χαμηλά. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι πέρυσι με φέτος τα στοιχεία είναι «copy paste» ειδικά στην αξιολόγηση της κυβέρνησης.

Οι πολιτικοί αρχηγοί όπως φαίνεται από τα στοιχεία της δημοσκόπησης, ικανοποίησαν μόνο τα κοινά τους και όχι ένα ευρύτερο σύνολο.

Προφανώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης ικανοποίησε καθώς είναι το πρώτο κόμμα, ενώ σε επίπεδο ικανοποίησης ο Νίκος Ανδρουλάκης «επικράτησε» του Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο προτάσεων στη ΔΕΘ με θετικά ποσοστά 29,7% έναντι 24,1%.

Γενικά, ωστόσο, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ κρίνεται σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Marc σε ικανοποιητικά επίπεδα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συγκεντρώνει θετικά σχόλια για την εικόνα του της τάξης του 35,7%. Ο Αλέξης Τσίπρας ικανοποίησε το 20,6% ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης το 15%.

Κόμμα Σαμαρά και αυτοδύναμη κυβέρνηση

Από την δημοσκόπηση της Marc προκύπτει για το κόμμα Σαμαρά πως η είσοδός του στη Βουλή είναι βέβαιη καθώς το χαμηλότερο δυνατό ποσοστό του είναι ποσοστό εισόδου.

Αύξηση σχεδόν 3 μονάδες σε αυτούς που προτιμούν μία αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία καταγράφουν οι δείκτες της δημοσκόπησης. Τα στοιχεία δείχνουν επίσης πως μία συνεργασία ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ είναι κάτι που θέλει ο κόσμος.

Οι ψηφοφόροι που λένε ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία σε συντριπτική πλειοψηφία θέλουν αυτοδυναμία. Οι ψηφοφόροι της ΕΛΑΣ ζητούν συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ ή μικρότερα κόμματα και αυτό είναι μήνυμα για τις ηγεσίες.

Στο ΠΑΣΟΚ το 36% των ψηφοφόρων του είναι υπέρ της συνεργασίας με την ΕΛΑΣ και άλλα μικρότερα κόμματα, ενώ το 29% υπέρ μιας συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, καταγράφοντας διχασμό στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων του.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει τα πρωτεία με ποσοστό ελάχιστα αυξημένο από το 30,2% στο 31% ενώ ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφει ελαφρά μείωση από το 15,6% στο 14,9%. Αυξημένα ποσοστά καταγράφει και ο Νίκος Ανδρουλάκης που από το 5,4% φτάνει στο 8%.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος ακολουθεί με 4,5% από το 4,1%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4,8% από 5% και η Μαρία Καρυστιανού με σαρωτική πτώση στα ποσοστά της από το 7,8% στη μέτρηση του Ιουνίου, στο 3,6%.

Πιο χαμηλά ποσοστά συγκεντρώνει ο Δημήτρης Κουτσούμπας (3,2%), Αφροδίτη Λατινοπούλου (2,4% από 1,8%) και ο Γιάνης Βαρουφάκης με 1,8% από 1,3%.

Φάκελος Τουρκία

Μόνο ένας στους 4 είναι αυτός που λέει ότι δεν ανησυχεί καθόλου. Η ανησυχία ωστόσο είναι οριζόντια ανεξαρτήτου κομματικής προσέλευσης.

Ανησυχία και εγρήγορση καταγράφει η δημοσκόπηση της Marc για την αξιολόγηση της στάσης απέναντι στις τουρκικές κινήσεις. Το 86% των ΝΔ εγκρίνουν τη στάση της κυβέρνησης.