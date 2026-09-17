Το ταγνκό όπως είναι γνωστό απαιτεί δύο. Εν προκειμένω, ο «γνήσιος» ΣΥΡΙΖΑ, όπως τον προσδιόρισε χθες το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου, φαίνεται να ανταποκρίνεται θετικά επί της αρχής στο «φλερτ» για μετεκλογική προγραμματική συζήτηση του ΠΑΣΟΚ με την Κουμουνδούρου.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤnews ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Γιώργος Παναγιωτόπουλος χαρακτήρισε σημαντικό το μήνυμα που έστειλε το στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα.

Συγκεκριμένα ο κ. Παναγιωτόπουλος έκανε λόγο για θετική δημόσια παρέμβαση του στελέχους του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι «τιμά» τη Βάσια Αναστασίου, καθώς – όπως είπε – αναγνώρισε τον ρόλο που μπορεί να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια πιθανή προοδευτική κυβερνητική συνεργασία. «Την τιμά γιατί είδε ότι εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο θέλει να έχει εποικοδομητικό ρόλο σε μια προοδευτική συγκυβέρνηση.

Ούτε παρακαλάμε κανέναν, ούτε αποφεύγουμε κανέναν. Εμείς με χαρά ακούσαμε το μήνυμα της κυρίας Αναστασίου και εύχομαι αυτό να το εμπεδώσει και η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, γιατί κανένας δεν μπορεί μόνος του να ανατρέψει έναν τόσο συμπαγή μηχανισμό εξουσίας όπως του κ. Μητσοτάκη» τόνισε.

Το θετικό νεύμα για το «τανγκό» ΠΑΣΟΚ με ΣΥΡΙΖΑ είναι το ένα σημείο επαφής. Το δεύτερο και ίσως επεξηγηματικό του πρώτου, είναι οι αιχμές που αφήνουν αμφότεροι για τον Αλέξη Τσίπρα, με φόντο την εδραίωση της ΕΛ.Α.Σ. στη δεύτερη θέση...

Ε.Σ