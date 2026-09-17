Δεν είναι λίγοι οι δυσαρεστημένοι εντός του ΠΑΣΟΚ…

Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ είναι λογικό να ενοχλήθηκε από τη δήλωση του Απόστολου Πάνα. Από την άλλη πλευρά, ο βουλευτής Χαλκιδικής είπε το αυτονόητο – δεν ανακάλυψε τον «τροχό». Μπορεί στη Χαριλάου Τρικούπη να μην θέλουν να το αποδεχθούν, όμως η ΕΛΑΣ κινείται στον χώρο της αριστερής Σοσιαλδημοκρατίας.

Πάντως, μαθαίνουμε ότι σε επίπεδο μεσαίων στελεχών, η τοποθέτηση αυτή εξέφρασε αρκετούς. Μάλιστα, δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να ακολουθήσουν νέες «ρουκέτες», προς την ίδια πάντα κατεύθυνση. Άλλωστε, δεν είναι λίγοι οι δυσαρεστημένοι εντός του ΠΑΣΟΚ…

Α.Γ.