«Δεν θα δεχτούμε τον διαχωρισμό των παιδιών» – Πυρά για τις οδηγίες στα σχολεία για τη συγκρότηση τμημάτων Θρησκευτικών και Ηθικής.

Νέα αντιπαράθεση ανοίγει στον χώρο της εκπαίδευσης με αφορμή τον τρόπο συγκρότησης των τμημάτων στα σχολεία για τους μαθητές που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών και θα παρακολουθήσουν αυτό της Ηθικής. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Υπουργική Απόφαση 108070/Δ2/13-8-2026, η οποία προβλέπει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, την ανασυγκρότηση των υφιστάμενων τμημάτων όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών που δεν παρακολουθούν Θρησκευτικά.

Τη ρύθμιση καταγγέλλουν οι ΣΥΝΕΚ (Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις), υποστηρίζοντας ότι η επιλογή ενός μαθήματος δεν μπορεί να μετατρέπεται σε κριτήριο για τον διαχωρισμό των μαθητών και την αναδιοργάνωση των τμημάτων τους.

«Το σχολείο πρέπει να ενώνει, όχι να χωρίζει»

Όπως επισημαίνουν οι ΣΥΝΕΚ, το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη δυνατότητα παράλληλης διδασκαλίας των Θρησκευτικών και της Ηθικής. Η βασική τους ένσταση αφορά το γεγονός ότι, όταν πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, η επιλογή των μαθητών ως προς το μάθημα μπορεί να οδηγήσει σε ανασυγκρότηση ολόκληρων τμημάτων. Με αυτόν τον τρόπο, όπως υποστηρίζουν, μια επιλογή που αφορά συγκεκριμένες διδακτικές ώρες αποκτά ευρύτερη επίδραση στη σχολική καθημερινότητα. Οι ΣΥΝΕΚ χαρακτηρίζουν την επιλογή αυτή «παιδαγωγικά αδικαιολόγητη» και κάνουν λόγο για «θρησκευτική κατηγοριοποίηση» μαθητών. Στην ανακοίνωσή τους υπογραμμίζουν ότι το δημόσιο σχολείο δεν αποτελεί μόνο χώρο μετάδοσης γνώσεων, αλλά και χώρο καθημερινής συνύπαρξης, συνεργασίας και δημοκρατικής αγωγής.

Η διαφορετικότητα στις πεποιθήσεις, στην καταγωγή και στις πολιτισμικές αναφορές, σύμφωνα με τις ΣΥΝΕΚ, θα πρέπει να αποτελεί στοιχείο της κοινής σχολικής ζωής και όχι λόγο δημιουργίας διακριτών μαθητικών ομάδων. Ιδιαίτερα για την εφηβική ηλικία, υποστηρίζουν ότι η δημιουργία σταθερών ομάδων με βάση μια προσωπική επιλογή που συνδέεται με τη θρησκευτική συνείδηση μπορεί να καταστήσει αυτή τη διαφορά περισσότερο ορατή μέσα στη σχολική κοινότητα.

«Δεν πρέπει να καλλιεργείται η αντίληψη ότι υπάρχουν “οι μεν” και “οι δε” με βάση τις πεποιθήσεις τους», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το ζήτημα των εκπαιδευτικών

Για τις ΣΥΝΕΚ, υπάρχει και μια δεύτερη διάσταση στην υπόθεση και αυτή δεν είναι άλλη από την στελέχωση των σχολείων. Όπως υποστηρίζουν, η λύση θα μπορούσε να είναι η διατήρηση των μαθητών στα αρχικά τους τμήματα και ο διαχωρισμός τους αποκλειστικά κατά τις ώρες διδασκαλίας των Θρησκευτικών και της Ηθικής. Μια τέτοια επιλογή, όμως, προϋποθέτει επαρκές εκπαιδευτικό προσωπικό ώστε τα δύο μαθήματα να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα. Οι ΣΥΝΕΚ υποστηρίζουν ότι οι ελλείψεις εκπαιδευτικών και η υποχρηματοδότηση δεν μπορούν να μετατρέπονται σε λόγο αναδιοργάνωσης της σχολικής ζωής, επιβαρύνοντας τελικά τους ίδιους τους μαθητές. Οι ΣΥΝΕΚ υποστηρίζουν ότι η εκπαιδευτική πολιτική πρέπει να διασφαλίζει την ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών και να αποφεύγει πρακτικές που μπορούν να οδηγήσουν σε στιγματισμό ή κατηγοριοποίηση. Στο ίδιο πλαίσιο κάνουν αναφορά και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, θέτοντας στο επίκεντρο την ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας.

Τι ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας

Οι ΣΥΝΕΚ ζητούν την απόσυρση της πρόβλεψης που επιτρέπει τη συγκρότηση σταθερών τμημάτων με κριτήριο την απαλλαγή από τα Θρησκευτικά. Παράλληλα, ζητούν οι μαθητές να παραμένουν στα τμήματά τους και να διαχωρίζονται μόνο κατά τις ώρες διδασκαλίας των Θρησκευτικών και της Ηθικής, να εξασφαλιστεί το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό, να προστατευθεί στην πράξη η ελευθερία συνείδησης και η ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών, να μην αποτελούν οι ελλείψεις προσωπικού και η υποχρηματοδότηση εργαλείο για την αναδιοργάνωση των σχολικών τμημάτων.

Όπως τονίζουν «δεν θα δεχτούμε τα δικαιώματα και η ομαλή λειτουργία της σχολικής κοινότητας να θυσιάζονται στο όνομα της «εξοικονόμησης». Το δημόσιο σχολείο δεν μπορεί να λειτουργεί με λογικές διαχωρισμού και κατηγοριοποίησης. Οφείλει να αποτελεί χώρο δημοκρατίας, ισότητας, αλληλεγγύης και σεβασμού της ανθρώπινης ποικιλομορφίας»

Η ανακοίνωση των ΣΥΝΕΚ

{https://www.facebook.com/SYNEK.Teachers/posts/pfbid0KG5oBUneiMyGJ9SnzEtJdK22Mi96EfcaJS4BDdy7AuZz2QGBMcDKqDqqnX4o3rjzl}