Γιατί τα σχολεία θα μείνουν κλειστά την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στο Ψυχικό.

Το σημερινό σχόλασμα για τους μαθητές των σχολείων του Ψυχικού σήμανε και την έναρξη της μονοήμερης ανάπαυλα από τις σχολικές υποχρεώσεις λόγω της αυριανής γιορτής της Αγίας Σοφίας. Όπωςε έχει ήδη ανακοινωθεί σε γονείς και μαθητές την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στα σχολεία της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού καθώς θα παραμείνουν κλειστά λόγω της γιορτής της πολιούχου.

Η σχολική αργία για τους μαθητές της περιοχής έρχεται λίγες μόλις μέρες μετά το πρώτο κουδούνι της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς λόγω του εορτασμού της Αγίας Σοφίας, Πολιούχου του Νέου Ψυχικού, καθώς η 17η Σεπτεμβρίου έχει οριστεί ως ημέρα τοπικής αργίας για τις σχολικές μονάδες της συγκεκριμένης Δημοτικής Κοινότητας.

Οι μαθητές θα επιστρέψουν κανονικά στις τάξεις τους την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Η τοπική αργία επεκτείνεται, σύμφωνα με τις σχετικές ενημερώσεις, και σε φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών της περιοχής.

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