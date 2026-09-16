Αντιδρά η ΔΟΕ στη νέα υπουργική απόφαση για τις σχολικές εκδρομές – Τα αιτήματα προς το ΥΠΑΙΘΑ και η οδηγία για τις μετακινήσεις μέχρι νεοτέρας.

Αντιδρά η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας στη νέα υπουργική απόφαση που ρυθμίζει τις εκδρομές εκτός σχολικής μονάδας για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η ΔΟΕ αναγνωρίζει την παιδαγωγική αξία των σχολικών επισκέψεων και των δράσεων που πραγματοποιούνται εκτός σχολείου, υπογραμμίζοντας ότι μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη μαθησιακή διαδικασία και στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών. Ωστόσο, εκφράζει έντονες αντιρρήσεις για το νέο θεσμικό πλαίσιο, υποστηρίζοντας ότι δημιουργεί αυξημένες διοικητικές και γραφειοκρατικές υποχρεώσεις για τους εκπαιδευτικούς.

Στο επίκεντρο η νέα υπουργική απόφαση

Η ΔΟΕ υποστηρίζει ότι, παρά τις δεσμεύσεις για διάλογο με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, το τελικό πλαίσιο θεσμοθετήθηκε χωρίς ουσιαστική διαβούλευση. Ιδιαίτερη κριτική ασκεί στη σύσταση Τριμελών Επιτροπών, στις υποχρεωτικές εκθέσεις αξιολόγησης, στις καταχωρίσεις στο mySchool και στις προθεσμίες που προβλέπονται για την έγκριση των δράσεων. Κατά την Ομοσπονδία, οι διαδικασίες αυτές αυξάνουν σημαντικά τον διοικητικό φόρτο των εκπαιδευτικών και απομακρύνουν το σχολείο από τον βασικό παιδαγωγικό του ρόλο.

«Εκτεθειμένοι οι εκπαιδευτικοί»

Ένα από τα βασικά σημεία της ανακοίνωσης αφορά τις ευθύνες των συνοδών εκπαιδευτικών κατά τις μετακινήσεις των μαθητών. Η ΔΟΕ υποστηρίζει ότι η νέα διαδικασία μεταφέρει στους εκπαιδευτικούς ευθύνες που σχετίζονται με την καταλληλότητα των οχημάτων, την τήρηση των ορίων ταχύτητας και την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων που επισκέπτονται οι μαθητές. Όπως αναφέρει, οι συγκεκριμένοι έλεγχοι θα πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και όχι να μετατρέπονται σε πρόσθετη ευθύνη των εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, η ΔΟΕ θέτει και το ζήτημα του κόστους συμμετοχής των μαθητών στις εκπαιδευτικές δράσεις. Η Ομοσπονδία ζητά από την Πολιτεία να εξασφαλίσει την αναγκαία οικονομική κάλυψη, ώστε όλες οι μετακινήσεις και οι εκπαιδευτικές δράσεις να είναι δωρεάν για τους μαθητές. Όπως επισημαίνει, κανένα παιδί δεν θα πρέπει να αποκλείεται από μια εκπαιδευτική δραστηριότητα λόγω οικονομικών δυσκολιών της οικογένειάς του.

Τι ζητούν οι δάσκαλοι

Η ΔΟΕ ζητά την απόσυρση της υπουργικής απόφασης και την έναρξη διαλόγου με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες για τη διαμόρφωση νέου πλαισίου. Μεταξύ άλλων, ζητά να μην είναι υποχρεωτική η σύσταση Τριμελούς Επιτροπής, να περιοριστεί ο γραφειοκρατικός φόρτος των σχολείων, να υπάρξει πλήρης νομική κάλυψη των συνοδών εκπαιδευτικών,

να οριοθετηθούν οι ευθύνες τους στο πλαίσιο των παιδαγωγικών και διδακτικών τους αρμοδιοτήτων, να δημιουργηθεί κεντρικό μητρώο πιστοποιημένων μεταφορέων,

οι έλεγχοι ασφαλείας των οχημάτων να πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, να εξασφαλιστεί κρατική χρηματοδότηση ώστε η συμμετοχή όλων των μαθητών στις δράσεις να είναι δωρεάν.

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«Όχι» στις μετακινήσεις με πούλμαν

Στο μεταξύ, η ΔΟΕ καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων να περιοριστούν σε περιπάτους, εκπαιδευτικές επισκέψεις και παιδαγωγικές δράσεις που δεν απαιτούν μετακίνηση με λεωφορείο, μέχρι να υπάρξει, όπως αναφέρει, ικανοποίηση των αιτημάτων της. Με τον τρόπο αυτό, οι εκπαιδευτικοί αντιδρούν στο νέο πλαίσιο, ζητώντας από το Υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσει την υπουργική απόφαση και να επιστρέψει σε διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα.