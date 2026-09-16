Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επέστησε πρόσοχη σε τμήματα της Πελοποννήσου, κυρίως στην περιοχή της Κρήτης, στις Κυκλάδες, ακόμη και στα Δωδεκάνησα.

Στον κλοιό της πρώτης φθινοπωρινής αστάθειας της χρονιάς θα παραμείνει σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ο καιρός, με τις βροχές και τις καταιγίδες να μετατοπίζονται και να περιορίζονται κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα της χώρας.

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται κυρίως στη Νότια Πελοπόννησο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα και το Ιόνιο ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε παρόμοια επίπεδα, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας τοπικά έως τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά και έως τους 30 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις, διατηρώντας μια σχετική δροσιά σε όλη τη επικράτεια.