Ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό κινείται προς το Ιόνιο - Έντονα φαινόμενα και ισχυροί άνεμοι.

Ένα οργανωμένο και ιδιαίτερα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό βρίσκεται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σικελία, την Τυνησία και τη Μάλτα, με την τροχιά του να το οδηγεί σταδιακά προς το Ιόνιο.

Η εξέλιξη του συστήματος παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες της Μεσογείου προσφέρουν σημαντικά ποσά θερμότητας και υγρασίας στην ατμόσφαιρα. Οι συνθήκες αυτές ευνοούν την περαιτέρω ενίσχυση του χαμηλού, το οποίο εμφανίζει χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε μεσογειακό κυκλώνα, γνωστό ως Medicane.

Ισχυρές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι

Η Ελλάδα και η Λιβύη αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της δραστηριότητας του συστήματος, με τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας να είναι οι έντονες βροχοπτώσεις, οι ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι και οι επικίνδυνες θαλάσσιες συνθήκες.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε παράκτιες περιοχές και σημεία που παρουσιάζουν ευαισθησία σε πλημμυρικά επεισόδια, καθώς η ένταση των βροχοπτώσεων ενδέχεται τοπικά να είναι αυξημένη.

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Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Σήμερα, τα σημαντικότερα φαινόμενα αναμένονται αρχικά στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο, ενώ σταδιακά θα επηρεαστεί και η Κρήτη. Οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν βροχές και κατά τόπους καταιγίδες.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν κυρίως στην ευρύτερη περιοχή των Κυθήρων και της Κρήτης. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται κατά διαστήματα βροχές, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά.

Στην Αττική ο καιρός θα παρουσιάσει κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, ενώ ο υδράργυρος θα κινηθεί από τους 15 έως τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις από τις πρωινές ώρες, με πιθανότητα ασθενών βροχών κατά τη διάρκεια του απογεύματος. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει έως τους 30 βαθμούς.

Την ίδια ώρα, οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης που επηρέασαν την ατμόσφαιρα αναμένεται να παρουσιάσουν σταδιακή υποχώρηση από το πρωί.

Η πρόγνωση μέχρι την Παρασκευή

Την Τετάρτη, αυξημένες νεφώσεις θα εμφανιστούν κατά τόπους στην ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως σε Κρήτη και Κύθηρα, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν και θα φτάσουν έως τα 6 μποφόρ.

Την Πέμπτη, η αστάθεια θα επιμείνει στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου μέχρι το απόγευμα προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά πιο ήπιος, με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν πρόσκαιρα κατά τις μεσημβρινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο.

Την Παρασκευή, τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στο Ιόνιο έως και το μεσημέρι. Στα ηπειρωτικά ορεινά δεν αποκλείονται απογευματινοί όμβροι.

Τι είναι οι μεσογειακοί κυκλώνες

Οι λεγόμενοι Medicanes αποτελούν ιδιαίτερα καιρικά συστήματα που μπορούν να αναπτυχθούν στη Μεσόγειο υπό συγκεκριμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες.

Η διαδικασία ξεκινά συνήθως από μια διαταραχή στη μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα, η οποία αρχικά διαθέτει ψυχρό πυρήνα. Όταν αυτή συνδυαστεί με τις υψηλές θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας, τροφοδοτείται με επιπλέον θερμότητα και υγρασία.

Εφόσον οι συνθήκες παραμείνουν ευνοϊκές, το βαρομετρικό χαμηλό μπορεί να οργανωθεί περαιτέρω, αποκτώντας πιο συμμετρική μορφή, ισχυρή καταιγιδοφόρο δραστηριότητα και θερμό πυρήνα. Έτσι, παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με τους τροπικούς κυκλώνες.

Παρά το γεγονός ότι οι μεσογειακοί κυκλώνες είναι μικρότεροι σε μέγεθος από τα αντίστοιχα τροπικά συστήματα, μπορούν να συνοδευτούν από πολύ ισχυρούς ανέμους, μεγάλα ύψη βροχής και έντονα θαλάσσια φαινόμενα, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στις περιοχές που βρίσκονται στην πορεία τους.