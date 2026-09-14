Η Δανία έχει ήδη διαθέσει 1,8 εκατομμύρια δανικές κορώνες για να προετοιμαστεί η Εκκλησία της για την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων.

Η Δανία προετοιμάζει την Εκκλησία της για την τέλεση μεγάλου αριθμού στρατιωτικών κηδειών σε περίπτωση πολέμου στην Ευρώπη, σύμφωνα με το militarnyi.com.

Ο Τόμας Χ. Μπεκ, επικεφαλής των στρατιωτικών ιερέων της Δανίας, δήλωσε στο TV 2 ότι ένα από τα σενάρια για τα οποία προετοιμάζεται η χώρα προβλέπει 10 έως 20 στρατιωτικές κηδείες την ημέρα.

Από τον Ιανουάριο, στρατιωτικοί ιερείς θα αρχίσουν να εκπαιδεύουν εφημέριους από ενορίες σε ολόκληρη τη χώρα. Θα τους διδάξουν πώς να τελούν στρατιωτικές κηδείες και πώς να διαχειρίζονται μεγάλο αριθμό νεκρών στρατιωτών.

Σύμφωνα με τον Τόμας Χ. Μπεκ, η εμπειρία του πολέμου στην Ουκρανία δείχνει ότι, σε περίπτωση μεγάλης σύγκρουσης, οι απώλειες μπορεί να ξεπεράσουν κατά πολύ τα επίπεδα που καταγράφηκαν στις προηγούμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις της Δανίας.

Σήμερα στις Ένοπλες Δυνάμεις της Δανίας υπηρετούν 95 στρατιωτικοί ιερείς. Σε καιρό ειρήνης, παράλληλα με τα στρατιωτικά τους καθήκοντα, υπηρετούν και ως εφημέριοι σε ενορίες.

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Ωστόσο, σε περίπτωση μεγάλης κλίμακας πολέμου, οι 95 ιερείς ενδέχεται να μην επαρκούν για την τέλεση των κηδειών. Για τον λόγο αυτό, οι στρατιωτικοί ιερείς θα προετοιμάσουν τους συναδέλφους τους από τις ενορίες ώστε να μπορούν να διαχειριστούν μεγάλο αριθμό νεκρών στρατιωτών.

Χρηματοδότηση

Η Δανία έχει ήδη διαθέσει 1,8 εκατομμύρια δανικές κορώνες (περίπου 240.000 ευρώ) για να προετοιμαστεί η Εκκλησία της για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων. Η χρηματοδότηση προβλέφθηκε στη συμφωνία για την άμυνα που υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2024.

Το Militarnyi είχε αναφέρει προηγουμένως ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της Δανίας διεύρυναν τη στρατολόγηση νέων, εν μέσω των εξελίξεων που συνδέονται με τις ενέργειες των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Στο πλαίσιο του νέου 11μηνου προγράμματος, 1.600 Δανοί κλήθηκαν να υπηρετήσουν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Με πληροφορίες από militarnyi.com