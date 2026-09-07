Η Κίνα επιταχύνει την έρευνα για τις στρατιωτικές εφαρμογές των ανθρωποειδών ρομπότ και σχεδιάζει τη μελλοντική ανάπτυξή τους σε συνθήκες πολέμου.

Στους Παγκόσμιους Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ που πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο μήνα στην Κίνα, τα ρομπότ πήδηξαν, πυγμαχήσαν και χόρεψαν. Ορισμένα μάλιστα διένυσαν τα 100 μέτρα ταχύτερα από τον Γιουσέιν Μπολτ, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θεατές.

Δύο ημέρες μετά την ολοκλήρωση των Αγώνων, η επίσημη εφημερίδα του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας (PLA) κάλεσε τους ερευνητές να επιταχύνουν τη μεταφορά τεχνολογιών αιχμής από τα εργαστήρια στα στρατιωτικά πεδία εκπαίδευσης, για την ανάπτυξη «μαχητών» ρομπότ.

Η Κίνα επιταχύνει την έρευνα για τις στρατιωτικές εφαρμογές των ανθρωποειδών ρομπότ και σχεδιάζει τη μελλοντική ανάπτυξή τους σε συνθήκες πολέμου, σύμφωνα με έρευνα του Reuters σε περισσότερες από 100 κινεζικές στρατιωτικές προκηρύξεις, ακαδημαϊκές μελέτες, πατέντες, επίσημες δημοσιεύσεις, κυβερνητικά αρχεία και υλικό αμυντικών εταιρειών.

Στρατιωτικοί φορείς δοκιμάζουν ανθρωποειδή συστήματα με βάση τις απαιτήσεις του πεδίου μάχης, αναζητούν τεχνολογίες για την εκπαίδευση και αξιοποίησή τους και μελετούν πώς θα μπορούσαν να επιχειρούν παράλληλα με στρατιώτες. Η έρευνα απέκτησε μεγαλύτερη δυναμική το 2025 και το 2026, με έμφαση στην αντίληψη του περιβάλλοντος, τον χειρισμό αντικειμένων και τα δεδομένα εκπαίδευσης.

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Χιλιόμετρα μπροστά η Κίνα

Οι Κινέζοι κατασκευαστές αντιπροσώπευαν περίπου το 95% των παγκόσμιων αποστολών ανθρωποειδών ρομπότ το 2025, σύμφωνα με την BofA Global Research. Αυτή η εμπορική κυριαρχία προσφέρει στον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό της Κίνας πρόσβαση σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο.

Η έρευνα της Κίνας στον τομέα των ρομποτικών συστημάτων για αμυντικούς σκοπούς αναδεικνύει το πόσο γρήγορα εξελίσσονται παγκοσμίως οι στρατιωτικές τεχνολογίες. Στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, ημιαυτόνομα drones που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για πλοήγηση και στοχοποίηση έχουν μεταμορφώσει τις επιχειρήσεις αναγνώρισης και επίθεσης, ενώ ρομπότ μεταφέρουν εφόδια και απομακρύνουν τραυματίες.

Το Reuters έχει καταγράψει στο παρελθόν τις προσπάθειες του κινεζικού στρατού να αντλήσει διδάγματα από την πιο αιματηρή σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ατέλειες

Το πρακτορείο δεν εντόπισε στοιχεία ότι η Κίνα έχει αναπτύξει ένοπλο ανθρωποειδές ρομπότ σε επιχειρησιακή μονάδα του PLA. Τα ρομπότ εξακολουθούν να απαιτούν μεγάλες ποσότητες ενέργειας και να είναι αναξιόπιστα εκτός ελεγχόμενων επιδείξεων. Τα πεδία μάχης παρουσιάζουν πολλές μεταβλητές και δοκιμάζουν τις δυνατότητες των ρομπότ με απρόβλεπτους τρόπους, δήλωσε ο Άαρον Τζόνσον, καθηγητής Μηχανολογίας στο Carnegie Mellon University.

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές θεωρούν πιθανό τα ρομπότ να καταστούν επιχειρησιακά μέσα στα επόμενα πέντε έως δέκα χρόνια.

Σύμφωνα με Κινέζο στρατιωτικό ερευνητή, τα ανθρωποειδή ρομπότ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές τεχνικές προκλήσεις όσον αφορά την κίνηση, την αντίληψη και τη νοημοσύνη. Απαιτούνται τεχνολογικές εξελίξεις, χαμηλότερο κόστος και μαζική παραγωγή. Εφόσον αυτά επιτευχθούν, εκτίμησε ότι «τα ανθρωποειδή ρομπότ θα κατακλύσουν το πεδίο της μάχης».

Με πληροφορίες από Reuters