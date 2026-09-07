Για τον guest ρόλο του στη σειρά «The Bear».

Ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ πέτυχε έναν μεταθανάτιο θρίαμβο, κερδίζοντας βραβείο Emmy Καλύτερου Guest Ηθοποιού σε Κωμική Σειρά, για την ερμηνεία του στο The Bear, εννέα μήνες μετά τον θάνατό του σε ηλικία 78 ετών.

Ο Ράινερ αντιμετώπισε μεγάλο ανταγωνισμό στα 78α ετήσια Primetime Creative Arts Emmy Awards, τα οποία απονεμήθηκαν στο Peacock Theater του Λος Άντζελες το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου. Η ερμηνεία του ως Άλμπερτ Σνουρ στο «Tonnato», ένα επεισόδιο του 2025 από το The Bear, κονταροχτυπήθηκε με τις ερμηνείες των Κόνορ Στόρι, Μάικλ Τζ. Φοξ, Κρίστοφερ ΜακΝτόναλντ και άλλων.

Το βραβείο παρέλαβε η Γουέντι ΜακΛέντον Κόβι, λέγοντας: «Ξέρω ότι όλοι ευχόμαστε ο Ρομπ να μπορούσε να είναι εδώ απόψε για να μοιραστεί τη γιορτή, είναι τιμή μου να δεχτώ αυτό το Emmy εκ μέρους του», με το κοινό να τη χειροκροτεί όρθιο για περίπου ένα λεπτό, τιμώντας τον σκηνοθέτη.



Θυμίζουμε ότι ο Ράινερ δολοφονήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο μαζί με τη σύζυγό του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ.

Αυτή ήταν η τρίτη νίκη για τον Ράινερ, ο οποίος κέρδισε το πρώτο του Emmy για τον ρόλο του Μάικλ «Μίτχεντ» Στίβικ στο All in the Family το 1974, και το δεύτερο για τον ίδιο ρόλο το 1978. Ήταν επίσης υποψήφιος σε δύο κατηγορίες το 2024 για το ντοκιμαντέρ Albert Brooks: Defending My Life, το οποίο σκηνοθέτησε.

Τα Creative Arts Emmy Awards που απονεμήθηκαν το Σαββατοκύριακο είναι μια ξεχωριστή κατηγορία των βραβείων Emmy που τιμά καλλιτεχνικά, τεχνικά και άλλα επιτεύγματα πίσω από τις κάμερες στην αμερικανική τηλεόραση και αποτελούν προοίμιο των βραβείων Emmy.

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Οι νικητές των βραβείων Emmy θα ανακοινωθούν σε μια επίσημη τελετή στο Λος Άντζελες που θα προβληθεί ζωντανά στο NBC στις 14 Σεπτεμβρίου.