Νικήτριες της φετινής διοργάνωσης αναδείχθηκαν οι Loopcv, iSPACE και Vivestia Booking & Metasearch Platform.

Με συνολικά χρηματικά έπαθλα ύψους 300.000 ευρώ και ρεκόρ συμμετοχών ολοκληρώθηκαν τα 17α Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζηιωάννου 2026, που διοργανώνονται από το Stelios Philanthropic Foundation.

Νικήτριες της φετινής διοργάνωσης αναδείχθηκαν οι Loopcv, iSPACE και Vivestia Booking & Metasearch Platform, οι οποίες έλαβαν χρηματικά έπαθλα 150.000 ευρώ, 100.000 ευρώ και 50.000 ευρώ αντίστοιχα.

Τελετή Απονομής

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στο Stelios Foundation Conference Hall, στην Πλάκα, παρουσία εκπροσώπων της επιχειρηματικής, επενδυτικής και θεσμικής κοινότητας. Η φετινή διοργάνωση κατέγραψε 62 αιτήσεις, τον υψηλότερο αριθμό στην ιστορία του θεσμού, αποτυπώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στην Ελλάδα.

Τα Βραβεία πραγματοποιήθηκαν με τη θεσμική υποστήριξη του Elevate Greece. Οι τρεις νικήτριες εταιρείες είναι ήδη εγγεγραμμένες ή έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων.

Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, ιδρυτής και πρόεδρος του Stelios Philanthropic Foundation, ο οποίος απένειμε τα βραβεία, υπογράμμισε ότι στόχος του θεσμού είναι η στήριξη νέων επιχειρηματιών ώστε να αναπτύξουν τις εταιρείες τους, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να συμβάλουν στην ελληνική οικονομία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επταετή δωρεά του Ιδρύματος, ύψους 11 εκατ. ευρώ, για την πρόσθετη οικονομική ενίσχυση 90 γιατρών σε 50 μικρά νησιά, επισημαίνοντας ότι απομένουν 16 άγονες θέσεις προς κάλυψη.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος απένειμε το πρώτο βραβείο και τόνισε τη σημασία της στήριξης των νέων επιχειρηματιών και της αντιμετώπισης του brain drain. Το δεύτερο βραβείο απένειμε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος χαρακτήρισε τον θεσμό παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας και ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Το πρώτο βραβείο, ύψους 150.000 ευρώ, απέσπασε η Loopcv του Γιώργου Αυγενάκη. Η εταιρεία αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για την αυτοματοποίηση της αναζήτησης εργασίας και τη διαχείριση αιτήσεων υποψηφίων.

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Τα υπόλοιπα βραβεία

Το δεύτερο βραβείο των 100.000 ευρώ απονεμήθηκε στους Νικηφόρο Κρητικό και Γρηγόρη Στάθη, συνιδρυτές της iSPACE. Η εταιρεία συνδυάζει 3D Virtual Tours, τεχνητή νοημοσύνη, έξυπνη πλοήγηση και επαυξημένη πραγματικότητα, με εφαρμογές στον τουρισμό, τη φιλοξενία και το εμπόριο.

Το τρίτο βραβείο των 50.000 ευρώ απέσπασαν οι Ανδρέας Γκίνης και Γιώργος Κονταξής της Vivestia Booking & Metasearch Platform, μιας πλατφόρμας κρατήσεων για πολυτελείς κρουαζιέρες, βίλες και ξενοδοχεία, η οποία αξιοποιεί πιστοποιημένα Virtual Tours.

Από το 2008, το Stelios Philanthropic Foundation έχει διαθέσει περισσότερα από 2 εκατ. ευρώ για τη στήριξη νέων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Μεταξύ των προηγούμενων νικητών περιλαμβάνονται εταιρείες όπως οι Ferryhopper, Cinobo, Ancient Greek Sandals, Enaleia, Vendora και Sun of a Beach.