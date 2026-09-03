Η υπόθεση αφορά φορολογούμενη η οποία είχε στην πλήρη κυριότητά της από τον Οκτώβριο του 2022 επιβατικό αυτοκίνητο 1.995 κ.εκ.

Την απόρριψη προσφυγής τρίτεκνης φορολογούμενης, η οποία ζητούσε τη διαγραφή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης για ΙΧ αυτοκίνητο 1.995 κυβικών εκατοστών, αποφάσισε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ, κρίνοντας ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπει αντίστοιχη απαλλαγή για τις τρίτεκνες οικογένειες.

Η υπόθεση αφορά φορολογούμενη η οποία είχε στην πλήρη κυριότητά της από τον Οκτώβριο του 2022 επιβατικό αυτοκίνητο 1.995 κ.εκ. Στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος υπήρχε η ένδειξη «ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΑΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΟ ΓΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ». Η φορολογούμενη ζήτησε από τη ΔΟΥ Λαμίας την τροποποίηση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024 και τη διαγραφή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης, αίτημα που απορρίφθηκε. Στη συνέχεια προσέφυγε στη ΔΕΔ.

Συνολικά, το ποσό που βρέθηκε στο επίκεντρο της διαφοράς ανέρχεται σε 990 ευρώ. Για το φορολογικό έτος 2022 είχε βεβαιωθεί φόρος πολυτελούς διαβίωσης 110 ευρώ, με αντικειμενική δαπάνη 2.200 ευρώ, λόγω των μηνών κατοχής του αυτοκινήτου μέσα στο συγκεκριμένο έτος. Για το 2023 και το 2024 ο φόρος ανήλθε σε 440 ευρώ για κάθε έτος, με αντικειμενική δαπάνη 8.800 ευρώ ετησίως.

Η φορολογούμενη υποστήριξε ότι το αυτοκίνητο είχε αγοραστεί με «ατέλεια τρίτεκνων» και, κατά συνέπεια, δεν θα έπρεπε να εφαρμόζεται η ετήσια αντικειμενική δαπάνη. Επικαλέστηκε επίσης απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, υποστηρίζοντας ότι η διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών έρχεται σε αντίθεση με τη συνταγματική αρχή της ισότητας και την προστασία της οικογένειας. Παράλληλα, προέβαλε ως επιχείρημα τη νομοθετική εξομοίωση τρίτεκνων και πολύτεκνων.

Η ΔΕΔ, ωστόσο, δεν έκανε δεκτή αυτή την επιχειρηματολογία. Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης για επιβατικά αυτοκίνητα από 1.929 έως 2.500 κυβικά εκατοστά υπολογίζεται με συντελεστή 5% επί της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης. Από το φορολογικό έτος 2019 προβλέπεται απαλλαγή για τα ΙΧ πολυτέκνων με τουλάχιστον τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα, όχι όμως αντίστοιχη εξαίρεση για τις τρίτεκνες οικογένειες.

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Σύμφωνα με το σκεπτικό της ΔΕΔ, για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024 ορθώς υπολογίστηκε αντικειμενική δαπάνη 2.200, 8.800 και 8.800 ευρώ αντίστοιχα. Η φορολογική αρχή υπογραμμίζει ότι «δεν προβλέπεται» απαλλαγή των τρίτεκνων οικογενειών από τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης και απορρίπτει ως αβάσιμο τον ισχυρισμό ότι η «ατέλεια τρίτεκνων» για την αγορά του οχήματος συνεπάγεται και διαγραφή του συγκεκριμένου φόρου.

Με την απόφαση 3383/2026, η ΔΕΔ απέρριψε τελικά την ενδικοφανή προσφυγή.