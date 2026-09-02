Να καταδικαστούν οι ένοχοι, ζητούν οικογένειες θυμάτων του εργοστασίου ΒΙΟΛΑΝΤΑ.

Αίτηση στον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας κατέθεσαν πριν λίγο οικογένειες θυμάτων στο εργοστάσιο ΒΙΟΛΑΝΤΑ κατά της αποφυλάκισης του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη.

«Από χθές αισθανόμαστε αγανάκτηση. Το μόνο που θέλουμε είναι να καταδικαστούν οι υπεύθυνοι και τίποτε άλλο», δήλωσε η κόρη της νεκρής εργάτριας Αγάπης Μπουρνόβα, σχολιάζοντας τη δήλωση των δικηγόρων του κατηγορούμενου ιδιοκτήτη ότι θα σταθεί αρωγός στις οικογένειες των θυμάτων.

Να επιληφθεί ο Εισαγγελέας Εφετών

Αναλυτικά, ο δικηγόρος οικογενειών θυμάτων, κ Χρήστος Πατούνας κατέθεσε αίτηση στον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, προκειμένου να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του δικαστικού συμβουλίου Τρικάλων. Με απλά λόγια οικογένειες ζητούν από την Εισαγγελία Εφετών να άρει το αποτέλεσμα της αποφυλάκισης του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιωτη.

Ξεσπά η κόρη της θύματος: «Είμαστε συντετριμμένοι – Μόνη βοήθεια και δικαίωση η φυλάκισή του»

Συντετριμμένη και απογοητευμένη δηλώνει η οικογένεια της άτυχης Αγάπης, μετά τη δικαστική απόφαση να αφεθεί ελεύθερος ο κατηγορούμενος για την υπόθεση.

Σε δηλώσεις της έξω από το δικαστικό μέγαρο, η κόρη της, Ίνα, ξέσπασε μπροστά στις κάμερες, τονίζοντας πως δεν υπάρχει καμία λογική στην απόφαση των αρχών:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Είμαστε συντετριμμένοι και απογοητευμένοι από αυτήν την απόφαση. Ο άνθρωπος αυτός είναι ένοχος, φέρει την κύρια ευθύνη για αυτό που έγινε και παρόλα αυτά τον άφησαν ελεύθερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια αμφισβήτησε ανοιχτά το σκεπτικό της απόφασης, διερωτώμενη πώς άλλαξε η κρίση της δικαιοσύνης μέσα σε δύο μήνες.

«Δεν υπάρχει λογική πίσω από αυτήν την απόφαση. Πριν δύο μήνες δεν ήταν ύποπτος φυγής και ξαφνικά τώρα δεν είναι; Υπάρχουν όλα τα στοιχεία μέσα στη δικογραφία που αποδεικνύουν ότι γνώριζε και δεν έκανε απολύτως τίποτα για να διορθώσει το πρόβλημα ή να προστατεύσει τις εργαζόμενες».

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τους ισχυρισμούς της πλευράς του κατηγορουμένου περί συμπαράστασης και αρωγής προς τις οικογένειες των θυμάτων, η κόρη της Αγάπης ήταν κατηγορηματική:

«Όχι. Η μόνη βοήθεια που μπορούν να μας προσφέρουν είναι η καταδίκη τους και να μπουν στη φυλακή. Μόνο αυτή θα είναι βοήθεια και δικαίωση για εμάς».

{https://www.youtube.com/watch?v=LF4QW8sgw74}