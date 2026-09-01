Βίντεο από την πρώτη συνάντηση της σεζόν.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ετοιμάζεται να επιστρέψει, για ακόμη μία τηλεοπτική σεζόν, στο γνώριμο τηλεοπτικό της πόστο και στην εκπομπή «Happy Day», έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της ομάδα.

Η αγαπημένη πρωινή εκπομπή του Alpha επιστρέφει για 14η χρονιά και ο ενθουσιασμός όλων των συντελεστών της για τη νέα σεζόν είναι ήδη εμφανής.

Το πρωί της Τρίτης 1η Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε το πρώτο meeting της σεζόν, με την Σταματίνα Τσιμτσιλή να συναντά την ομάδα της και να εύχεται σε όλους για μία εποικοδομητική τηλεοπτική χρονιά.

Μάλιστα, η παρουσιάστρια μοιράστηκε ένα σύντομο στιγμιότυπο από την πρώτη αυτή συνάντηση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

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Στο βίντεο, η Σταματίνα Τσιμτσιλή υποδέχεται τους συνεργάτες της σε ένα χαρούμενο και εορταστικό κλίμα, δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη των απαραίτητων προετοιμασιών.

Στο πλευρό της Σταματίνας Τσιμτσιλή θα βρεθούν για μία ακόμη χρονιά ο Δημήτρης Παπανώτας, η Τίνα Μεσσαροπούλου, ο Κώστας Φραγκολιάς και ο Δήμος Βερύκιος, ενώ η ομάδα ετοιμάζεται να επιστρέψει καθημερινά στους τηλεοπτικούς δέκτες, με την ημερομηνία της πρεμιέρας να πλησιάζει.

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