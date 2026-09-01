Η εν λόγω επιχείρηση στην Καλλιθέα είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές.

Έξι άτομα συνελήφθησαν το απόγευμα της Δευτέρας (31/08) στην Καλλιθέα, κατά τη διάρκεια επειχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του ελληνικού FBI.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ένας από τους κατηγορούμενους μάλιστα αντιμετψπίζει επιπλέον δίωξη για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, καθώς δε διέθετε τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για την παραμονή του στη χώρα.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο δράσεων για την πρόληψη και καταστολή παραβάσεων που σχετίζονται με τα τυχερά παίγνια, με τη συνδρομή επιχειρησιακών ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Κατά τον έλεγχο σε κατάστημα της περιοχής, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο προσωρινά υπεύθυνος, ενεργώντας –σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.– και για λογαριασμό του ιδιοκτήτη που δεν συνελήφθη, επέτρεπε τη διεξαγωγή τυχερού παιχνιδιού τύπου «φρουτάκια» μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών.

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Στη δραστηριότητα φέρεται να συμμετείχαν τρεις από τους συλληφθέντες, ενώ, σύμφωνα με την αστυνομία, ο προσωρινά υπεύθυνος είχε τη συνδρομή δύο γυναικών, μίας διοργανώτριας παιγνίων και μίας σερβιτόρας.

Παράλληλα, στον χώρο εντοπίστηκαν κάμερες ασφαλείας, οι οποίες είχαν εγκατασταθεί χωρίς την προβλεπόμενη άδεια της αρμόδιας Αρχής. Επιπλέον, η ελεγχόμενη είσοδος στο κατάστημα, σε συνδυασμό με τα μέτρα που είχαν ληφθεί, φέρεται να αποσκοπούσε στην καθυστέρηση ή την παρεμπόδιση ενδεχόμενου αστυνομικού ελέγχου.

Τα ευρήματα της έρευνας

κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή η οποία λειτουργούσε ως κέντρο ελέγχου και διαχείρισης (server),

52 κεντρικές μονάδες Η/Υ,

53 οθόνες Η/Υ και 4 οθόνες,

43 πληκτρολόγια Η/Υ,

51 ποντίκια Η/Υ,

ασύρματο τηλεχειριστήριο,

12 ασύρματες κάμερες,

πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων και

το συνολικό χρηματικό ποσό των 680 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, το ανωτέρω κατάστημα είχε απασχολήσει στο παρελθόν την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, στο πλαίσιο υπόθεσης εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων, μέσω μη αδειοδοτημένων διαδικτυακών πλατφορμών, εξαπατώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τους θαμώνες που συμμετείχαν σε αυτά.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.