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Οι κοινές φωτογραφίες και η τρυφερή εξομολόγηση για τη σχέση τους.

Δύο χρόνια γάμου γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο σύντροφός της, Γρηγόρης Μόργκαν, με την ραδιοφωνική παραγωγό να κάνει μία ξεχωριστή αφιέρωση στον σύζυγό της.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στην Κρήτη το 2024 και έναν χρόνο αργότερα απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, τον μικρό Ιάσονα.

Με αφορμή την επέτειό τους, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη προχώρησε σε μία ξεχωριστή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, μέσω της οποίας αναφέρεται στην αγάπη της για τον σύντροφό της, προχωρώντας σε μία ξεχωριστή εξομολόγηση.

Η ίδια, θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένες φωτογραφίες από την κοινή τους ζωή, ενώ στο συνοδευτικό κείμενο αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Two years of us.

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Και αν με ρωτούσαν ξανά, σε κάθε εκδοχή της ζωής μου, πάντα εσένα θα διάλεγα.

Εσένα να μου κρατάς το χέρι, να γελάμε, να ονειρευόμαστε, να μεγαλώνουμε μαζί.

Εσένα για να χτίσω το σπίτι και την οικογένειά μου. Εσένα για να μοιράζομαι τις πιο όμορφες αλλά και τις πιο απλές στιγμές της ζωής.

Εσένα να έχω δίπλα μου όταν όλα είναι εύκολα, αλλά κυρίως όταν δεν είναι.

Σε αυτή τη ζωή, στην επόμενη και σε όσες υπάρχουν.

Δύο χρόνια παντρεμένοι και ακόμα η πιο εύκολη απάντηση είσαι εσύ @morgan.grigoris.

Always you. 01.09.2024».

{https://www.instagram.com/p/DcvI0-gDAQ_/?hl=el&img_index=1}